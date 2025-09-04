かっぱ寿司がブルボンとコラボ！「ルマンド」を使ったプリンやパフェは期待大

かっぱ寿司のスイーツブランド「ごちCAFE」から、ブルボン「ルマンド」とコラボレーションしたスイーツ「ルマンド プレミアムプリン」全3種が登場。2025年9月4日から12月3日までの期間、かっぱ寿司全店で販売しています。

「ルマンド」の食感と味わいをプリン＆パフェで表現

「ルマンド」を使った、ブルボン監修のオリジナルスイーツが期間限定で登場します。

ルマンドのサクサクとした歯ざわりと、クレープクッキーの繊細な味わいを活かし、プリンやパフェスタイルで表現しています。

ルマンドをイメージしたココアプリンをベースに、ホイップクリームやカラメルソース、フィアンティーヌなどの素材を組み合わせ、ルマンドの魅力を引き出しています。

・ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン

ココアプリンに、ホイップクリームとほろ苦いカラメルソースを合わせ、フィアンティーヌとルマンドをトッピング。フィアンティーヌによるバターの香ばしさと軽やかな食感がアクセントとなり、ルマンドの上品な甘さと香りを楽しめます。

価格は390円。

・ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリンパフェ

ココアプリンをベースに、軽やかな歯ざわりと上品な甘さのルマンド、ザクザク食感のひとくちルマンド、なめらかな口当たりのチョコムースを組み合わせた一品。層ごとに異なる食感と多彩な味わいを堪能できます。

価格は490円。

このほか、テイクアウト商品も用意しています。

「【お持ち帰り用】ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン」が390円。単品注文より150円お得な「プレミアムスイーツBOX」（プレミアムプリン3個、ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン3個）が2280円です。

詳細は特設ページから確認できます。

天候や入荷状況、売れ行きなどにより販売期間内でも品切れや販売終了になる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部