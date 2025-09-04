積水ハウス、今期経常を5％下方修正

積水ハウス <1928> [東証Ｐ] が9月4日昼(12:00)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常利益は前年同期比7.2％減の1366億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の3390億円→3210億円(前期は3016億円)に5.3％下方修正し、増益率が12.4％増→6.4％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益は前年同期比19.4％増の1844億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比17.9％増の897億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.9％→8.5％に改善した。



