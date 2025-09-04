10月1日よりフジテレビ系で放送がスタートする、三谷幸喜脚本、菅田将暉主演の水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』のキャラクタービジュアルが公開された。

参考：『もしがく』で実現した夢の布陣 菅田将暉×二階堂ふみ×神木隆之介×浜辺美波の必然性

本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。

公開されたのは、主演の菅田をはじめ、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波のメインキャスト4名のキャラクタービジュアル。劇団の演出家・久部三成（菅田将暉）、ダンサーの倖田リカ（二階堂ふみ）、放送作家の蓬莱省吾（神木隆之介）、そして巫女の江頭樹里（浜辺美波）が、渋谷の一角で日常を送る様子が表現されている。

久部は成功を夢見る“熱量の塊”のような男。ビジュアルでは、強い信念を感じさせる目はまっすぐと未来を見つめる姿が捉えられている。さらに、彼の背後にはWS劇場という古びた建物があり、エントランスのネオンが渋谷の夜を照らす様子も。一方、リカはダンサーらしいアーティスティックな雰囲気をまとう妖艶な女性。たばこを片手に楽屋で一服している瞬間を切り取った1枚になっており、何かに思いをはせている様子が確認できる。視線の先に何を見ているのか。また、駆け出しの放送作家・蓬莱は「グローブ荘」という渋谷の古アパートから出かける瞬間を捉えたビジュアルに。ジャケットにネクタイ姿、髪型も身なりも整えて新人の初々しさが全身からにじむ。巫女の樹里は、八分神社の看板が立て掛けられた渋谷の片隅で誰かを待っている様子。神聖な巫女装束と、ブロック塀に描かれたスプレーの落書きのコントラストが印象的な1枚となっている。

プロデューサーの金城綾香は「このドラマほど撮影中に“今の瞬間をカメラにおさめたかった！”と思う現場はありませんでした。そこでわがままを言って、それぞれのキャラクタービジュアルなる写真を撮らせていただきました」とコメント。また、「まずは4名の写真を解禁させていただきますが、実は他の方々のお写真もあります。ぜひこのドラマの“舞台”に登場する方が誰なのか、そしてどんなキャラクタービジュアルが発表されるのか、合わせてご期待ください」と期待を煽っている。

■金城綾香（プロデュース）コメントこのドラマほど撮影中に“今の瞬間をカメラにおさめたかった！”と思う現場はありませんでした。そこでわがままを言って、それぞれのキャラクタービジュアルなる写真を撮らせていただきました。まずは4名の写真を解禁させていただきますが、実は他の方々のお写真もあります。ぜひこのドラマの“舞台”に登場する方が誰なのか、そしてどんなキャラクタービジュアルが発表されるのか、合わせてご期待ください。（文＝リアルサウンド編集部）