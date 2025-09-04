・大戸屋ＨＤが上場来高値に接近、８月既存店売上高１９．１％増と大幅増収基調を継続

・アサカ理研がマドを開け上げ足加速、金・プラチナ市況上昇を背景に新値街道突入

・オンワードが年初来高値を連日で更新、８月既存店売上高は３カ月ぶりに前年上回る

・ソニーＧが５日ぶり反発、２５日移動平均線近辺に接近し押し目買いの動き

・フジクラの上値追い止まらず再び最高値更新、ＡＩデータセンターの象徴株で売買代金も断トツ

・太平洋工が連日で新高値、ＴＯＢ期間中にエフィッシモの５％超保有が判明

・ニデックに大量の売り注文、新たな不適切会計処理の疑い発覚で第三者委員会設置

・ＳＷＣＣが切り返し急、光ファイバー増産投資で生産能力３倍化へ



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS