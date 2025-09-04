ZÀ¤Âå¤¬¥Ï¥Þ¤ëŽ¢¥é¥Ö¥ÖŽ£¤Î¶¦´¶¤µ¤ì¤ë¸ÄÀ¤È¤Ï¡©
Ãæ¹ñÈ¯¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡ÊLABUBU¡Ë¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎZÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡¡¡¡
¡ÖÃ±¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤â¼Á¤Î¹â¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡©¡×
¤È»×¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤ò»ý¤Ä¤È¼þ¤ê¤«¤éÉâ¤«¤º¡¢¶¦´¶¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤»¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¡¢ZÀ¤ÂåÆÃÍ¤Î´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ZÀ¤Âå¤Î¿´Íý¤ò¡¢¼Ç±º¹©Âç¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÈÉíÂ°¤ÎÇð¹â¹»¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤È¶á¤¤Â¸ºß¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë
ZÀ¤Âå¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼ã¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤ÊÂ¸ºß¡É¤Ë°ìÊýÅª¤ËÆ´¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤È´¶³Ð¤äÎ©¾ì¤¬¶á¤¤Â¸ºß¤Ë¤³¤½¼æ¤«¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£SNS¾å¤Ç¾¯¤·¤À¤±¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Â¿¤¤Æ±À¤Âå¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤¢¤Î»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ê¡Éµ÷Î¥´¶¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢Æ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´°Á´¤ËÆ±¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Þ¥Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤Ï¶á¤Å¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Â¸½²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤éÈà½÷¤é¤¬È¯¿®¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä»ý¤ÁÊª¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¥Þ¥Í¤·¤Æ¤âÂç¤²¤µ¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼þ¤ê¤Î¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»Ò¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ZÀ¤Âå¤Ï·è¤·¤Æ´°Á´¤Ê¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤äº¹ÊÌ²½¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¦´¶¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡ÖÉâ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±Ä´Íßµá¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÈ¿¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¡È¶¦´¶¤µ¤ì¤ë¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¡É¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¡¢SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ë¹¤¯¸«¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°Ê²¼¤Ç3¤Ä¤Î»öÎã¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
°ì»þÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥Ö¥Ö
»öÎã¡LABUBU¡Ê¥é¥Ö¥Ö¡Ë
¥é¥Ö¥Ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPOP MART¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£Æ°Êª¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÈÆÇ¤Ã¤±¤Î¤¢¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ½¾ð¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢º£¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¡¢BLACKPINK¤Î¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥ê¥µ¤¬Instagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¥é¥Ö¥Ö¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤Ï»ä¤Î¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¿¥¤¤Ç²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦¤Ç¤â°ìµ¤¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï°ì»þÅª¤Ê¡È¥ê¥µ¸ú²Ì¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥µ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ZÀ¤Âå¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Í¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¡ÖÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¥é¥Ö¥Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òSNS¾å¤ÇÈ¯¿®¡£¤½¤ÎÅê¹Æ·²¤¬¡¢¡È»ä¤Ë¤â»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡É¡È¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤È¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¡É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥Ö¥Ö¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹·Á¼°¡×¡ÊÃæ¿È¤Ï³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ë¤ä¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¡¦¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¤½¤¦¤·¤¿ÈÎÇä¥¹¥¿¥¤¥ë¤âZÀ¤Âå¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤À¤±¤ì¤É¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«À¤¬¡¢¼þ°Ï¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¯¤·¤À¤±°ã¤¦¤È¤¤¤¦ZÀ¤Âå¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ÎÀäÌ¯¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤³¤½¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¥é¥Ö¥Ö¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤é¥È¥ì¥ó¥É¤Ë
»öÎã¢¤â¤ó¤¿³¦·¨
TikTok¤òÃæ¿´¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤â¤ó¤¿³¦·¨¡×¤Ï¡¢ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¡¦¤â¤ó¤¿¡ÊÆ£±ÊÌæÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤òµ¯ÅÀ¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¥ß¡¼¥àÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢´ù¤Î¾å¤ËÂ¤ò¾è¤»¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¼Ð¤á²¼¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¡¢¥Ö¥ì¤¿¹½¿Þ¡¢¥¨¥â¤¤BGM¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤¬¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È²½¤·¡¢ZÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç¡È¤â¤ó¤¿¤Ã¤Ý¤µ¡É¤ò¥Þ¥Í¤·¤¿Æ°²èÅê¹Æ¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤â¤ó¤¿³¦·¨¡×¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÌÏÊï¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³ÆÅê¹Æ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹©É×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£Â¤ÎÃÖ¤Êý¤ä¥«¥á¥é¤Î³ÑÅÙ¡¢BGM¤ÎÁª¤ÓÊý¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²Ã¹©¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢¶¦ÄÌ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¤âºÙÉô¤Ç¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ±¤¸¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Á´ÂÎ¤Ç¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡È¸ÄÀ¤ÈÆ±Ä´¤ÎÎ¾Î©¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¸½¾Ý¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
»öÎã£CASETiFY
CASETiFY¤Ï¹á¹Á¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¥Æ¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÄ§¤ÏËÉÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥±¡¼¥¹¤ËÊ¸»ú¤ä¼Ì¿¿¤òÆþ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±¡¼¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥«¥á¥é¼þ¤ê¤ËCASETiFY¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°ìÌÜ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤ï¤«¤ë¡£
CASETiFY¤¬Î®¹Ô¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢È¯¿®¤ÎÂ¿ÁØÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê³¤³°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»È¤¦¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë
¤·¤«¤·ZÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿È¶á¤ÊÍ§¿Í¤ä¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÆ±µéÀ¸¤¬»È¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤À¡£ZÀ¤Âå¤Ï±ó¤¤Â¸ºß¤ÎÍÌ¾¿Í¤è¤ê¤â¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ê¡Éµ÷Î¥´¶¤Î¿Í¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢CASETiFY¤â¤½¤¦¤·¤¿¶¦´¶¤ÎÏ¢º¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞÂ®¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¾å¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤ë¤¿¤á¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÍÌ¾¿Í¤äÍ§¿Í¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡È¶¦´¶¤µ¤ì¤ë¸ÄÀ¡É¤È¤·¤Æ¤Î¤¤¤¤Îã¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
´°Á´¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤Î¡È¤Þ¤ë¥Ñ¥¯¥ê¡É¤Ç¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÃ¯¤«¤È»÷¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±°ã¤¦¡×¤½¤ó¤ÊÀäÌ¯¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤ë¿´Íý¤¬¡¢º£¤ÎZÀ¤Âå¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤äÁªÂò¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
º¸¤«¤é¼Ç±º¹©¶ÈÂç³ØÇð¹â¹»3Ç¯¡§Âíß·ßê¡¢Æü²¼Éô¸×ÂÀÏº¡¢¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø·úÃÛ³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê4Ç¯¡§°ËÆ£²÷¼þ¡¢ÂçÉð¿µÇ·¡¢µÜºäÎ´Ç·²ð
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿3¤Ä¤Î»öÎã¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âZÀ¤Âå¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÆ´¤ì¡É¤È¡È¶¦´¶¤µ¤ì¤ë¸ÄÀ¡É¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶³Ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£Î®¹Ô¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ö¶¦´¶¤Ç¤¤ëµ÷Î¥´¶¡×¡Ö¤¹¤°¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¡×¡Ö¾¯¤·¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÍ¾ÃÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Ë¤ª¤¤¤ÆZÀ¤Âå¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÃÛ¤¯¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÆÍÇË¸ý¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Éâ¤«¤Ê¤¤ÈÏáÆ¤Ç¤Î¸ÄÀ
Âç³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤Î¶¦Æ±¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
SNS¤Ç¼þ°Ï¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëZÀ¤Âå¤Ï¡¢¤·¤¤ê¤Ë¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¤¢¤ë´ë¶È¤ÈÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ä´ºº¤ò½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¤·¤¿»þ¤â¡¢À¸Íý¤Î¿É¤µ°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Ëº£ÆüÀ¸Íý¤À¤È¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¿´¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤½¤Î´ë¶È¤ÎÊý¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿ZÀ¤Âå¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£²ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÉâ¤«¤Ê¤¤ÈÏáÆ¤Ç¤Î¸ÄÀ¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢8·î30Æü¤Ë¡¢ÃÓÂÞ¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡¼Æâ¤Ë¡ÖTOP TOY¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â½éÆü¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÒÁØ¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÏÆüËÜ¤ÎZÀ¤Âå½÷»Ò¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³°¹ñ¿Í¡Ê¡ÖTOP TOY¡×¤Ï´û¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖTOP TOY¡×¤Ï2010Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤Î¥é¥Ö¥Ö¤òÇä¤ê½Ð¤·¤¿¡ÖPOPMART¡×¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖTOP TOY¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥é¥Ö¥Ö¤Î¼¡¤Ë¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Î¥ß¡ÊNommi¡Ë¡×¤È¡Ö¥á¥¤¥á¥¤¡ÊMayMei¡Ë¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¡ÖTOP TOY¡×¤Ç¤âPOPMART¤Î¥é¥Ö¥ÖÆ±ÍÍ¡¢Â¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹·Á¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂ¤·Á¤â´Þ¤á¡¢º£¤ÎZÀ¤Âå¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡ÖÉâ¤«¤Ê¤¤¸ÄÀ¡×¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
原田 祐平 : 芝浦工業大学デザイン工学部UXコース教授