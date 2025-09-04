上白石萌音のマネージャー公式Xが更新。ドラマ『ちはやふるーめぐりー』撮影時の上白石のオフショットが披露された。

【写真】モニターに映る、カットがかかった直後の笑顔の上白石萌音

■『ちはやふるーめぐりー』最終回直前、大江奏が読手として登場

上白石は、現在放送中のドラマ『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）に出演中。9月3日に放送された第9話（第九首）は、最終回前の重要回。東京都予選の1回戦で宿敵・瑞沢に敗れた梅園かるた部は、敗者復活トーナメントを勝ち上がって、第2代表を決める最終予選に進出。その王者・瑞沢も優勝を逃して敗者復活戦に勝って最終予選に進出した。全国大会の最後の切符をめぐって、梅澤は瑞沢、北央、アドレと争うことに。藍沢めぐる（當真あみ）ら梅園かるた部は、瑞沢と再戦。そんな緊迫感に満ちた場面で“読手”として登場したのが、上白石演じる大江奏だっった。

本投稿は、第9話放送直前に「みんなの成長っぷりが凄まじくて圧倒されます」と綴り、モニターに映る着物姿でにっこり微笑んでいる上白石のオフショットを披露。続けて「カットがかかった直後の写真なので、奏ちゃんではなく…萌音ちゃん…」とコメント。その表情からは役柄ではなく“素”の上白石を感じることができる1枚だ。

SNSには「萌音ちゃんの笑顔素敵！」「いい笑顔」「笑顔がまぶしい」といった声を見ることが集まっている。

■写真：モニターに映る、カットがかかった直後に見せた上白石萌音の笑顔

■上白石萌音が當真あみと嵐莉菜の後ろ姿を収めたショットを投稿

上白石も自身のInstagramを更新し、藍沢役の當真あみ、村田千江莉役の嵐莉菜のオフショットを披露。

菅家（菅原道真）の句を引用し、「巡り巡ってループしています。次で最終回、最後までぜひ！」と綴り、袴姿の當真と嵐が座って何か話をしている様子の後ろ姿を収めたショットを披露。

SNSには「奏ちゃん専任読手おめでとう」「大江奏A級公認読手の登場に鳥肌が立ちました」「読手の奏ちゃん涙なしではみられません」といった、奏が登場した感想を綴る声が多く見られる。

■写真：上白石萌音が撮った當真あみ＆嵐莉菜の後ろ姿