私の名前使ってパパ活したのっ!!? 中身も外見も本当にブス。友達の名前を悪用してしまった女子高生、悲観的になってしまい……【ないものねだりの女達。 #678】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
男性からホテルに誘われ、怖くなって逃げ出した美月。しかし、その様子をアリスに見られていて……？
アリスの性格上、黙っていることはできないですよね……。美月はどう伝えるのでしょうか？
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
