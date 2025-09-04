ローズ＆ピーチのスイーツが“大人かわいい”！ アップトゥーミー「ハグマイリップ」の世界観を詰めこんだ期間限定アフタヌーンティー開催
コーセーコスメポートは、メイクアップブランド「up2me（アップトゥーミー）」の「hug my Lip（ハグマイリップ）」の新色発売を記念して、「Ginger Garden AOYAMA」とコラボレーションした特別なアフタヌーンティーを開催。先行して行われた体験会で、新色のカラーコンセプトなどを伺ってきました！
■秋に使いたくなるちょっぴり大人なローズカラーが登場
アップトゥーミーは「何でもできる。何にでもなれる。」をコンセプトに、見た目も気持ちも底上げし“なりたい自分”を楽しむことで、自信に満ちあふれたポジティブな未来を創造するメイクアップブランドです。
2024年 3月に発売したハグマイリップは、水滴のようなぷるんとしたツヤ感をかなえるリキッドタイプのリップカラー。プランプ（※1）効果、さらにティント効果や色移りしにくいジェル膜処方などの多機能性により、つけたての発色を長く楽しむことができます。
※1 メイク効果
今回発売された秋の新色は、“Charismatic ROSE”がカラーコンセプト。青みピンクにシルバーやピンクのパールがさりげなく輝く「007 クイーンガール」、赤みブラウンにゴールドやピンクのパールを潜ませた「105 イッツオンミー」、透け感のある絶妙レッドにイエローやグリーンのパールを入れた「106 ストライクユー」という、大人な秋カラーに艶めきをプラスしたローズカラー3色を展開しています。
■ハグマイリップの世界観に没入できる！ 体験型アフタヌーンティー
「Ginger Garden AOYAMA」の店内に足を踏み入れると、ピンクを基調とした花々に囲まれ、ローズの世界に吸いこまれていきます……！
コスメをテーマにした今回のコラボメニューは、ハグマイリップの秋のカラーコンセプト“Charismatic ROSE”の世界観を表現。ローズ＆ピーチをメインに考案された“大人かわいい”スイーツが、メイクボックス風のティースタンドに詰めこまれています。
ローズピーチを使ったムースやパンナコッタなどのスイーツが、まるでメイクアイテムのようにミラーの前に置かれています。やさしいローズカラーがかわいいですね！
さらに、ハグマイリップの新色3カラーをイメージしたソフトキャンディーをリップ型のホワイトチョコレートに塗って楽しめる、体験型のスイーツも。
また、店内では新色リップを購入することも可能です。アフタヌーンティーを利用してリップを購入してくださった方には、ローズストロベリーのテイクアウトドリンクをプレゼントしています！
やさしいローズカラーの花々に囲まれながら、まるで本当のメイクボックスを開いているような、ときめきあふれる大人かわいいアフタヌーンティーは、9月9日までの期間限定です。みなさんもぜひ足を運んでみてくださいね！
■hug my Lip×Ginger Garden AOYAMAコラボレーション概要
【メニュー】
・スイーツ
ローズアールグレイマドレーヌとピーチムース／ハグマイリップ新色３色のソフトキャンディー＆リップチョコレート／ローズカヌレムース／ローズショートケーキムース／ローズピーチとアールグレイのパンナコッタ
・セイボリー
ソーセージクロワッサン／ガーリックシュリンプ／イカ、アスパラ、トマトのマリネ／桃のカプレーゼ
・追加注文商品
ピーチヨーグルトモクテル／アールグレイピーチパフェ
期間：2025年9月3日（水）〜2025年9月9日（火）
※事前予約をお願いいたします
価格：通常コース：5,800円／ピーチヨーグルトモクテル付きコース：6,600円／アールグレイピーチパフェ付きコース：6,800円
店舗名：Ginger Garden AOYAMA（東京都港区南青山5-10-8 アナーブル 1F）
アップトゥーミー ハグマイリップ公式サイト：https://www.hug-my-lip.com
（取材・文：松岡紘子／マイナビウーマン編集部）