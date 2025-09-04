澤野弘之、セルフカバー曲とYouTube公開の楽曲をまとめた2枚組アルバム発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

澤野弘之が、ピアノ＆ボーカルセルフカバーとサウンドトラックリバイバルプロジェクトの2枚組アルバム『PIANOUTA / Project【emU】』を発売することが決定した。

■DISC1はSennaRinをボーカルを迎え、セルフカバー楽曲を全13曲収録

ドラマ・アニメ・映画など映像の音楽活動やアーティストへの楽曲提供、SennaRin（センナリン）とNAQT VANE（ナクトベイン）のプロデュースも手掛ける作曲家・澤野弘之。

今回リリースするアルバムは、初回生産限定盤・通常盤の2形態となる。DISC1『PIANOUTA』は自身がトータルプロデュースを務めるSennaRinをボーカルに迎え、ピアノと歌のみで構成されたシンプルかつ濃密なサウンドが特徴のセルフカバー楽曲を全13曲収録。

DISC2は澤野弘之によるサウンドトラックリバイバルプロジェクト『Project【emU】』より、これまでYouTubeにて映像として公開されていた楽曲が、音源として収録される。

さらに、初回生産限定盤には2024年11月24日に上海・浦発銀行東方体育中心にて開催された単独公演『澤野弘之 LIVE [nZk] in Shanghai 2024』のライブの模様を収めたBlu-rayが同梱される。

■リリース情報

2025.10.01 ON SALE

ALBUM『PIANOUTA / Project【emU】』

