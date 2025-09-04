上越市の中川市長が会見を開き、7月中旬から呼びかけていた節水要請を解除すると発表しました。



上越市川谷では、3日午前10時までの24時間降水量が119mmとなり、冠水や浸水などの被害が相次ぎました。一方、水がめとなっている正善寺ダムの貯水率は、午前7時の時点で25.4%と節水呼びかけ前の水準に回復。8月31日には後谷ダムの水を城山浄水場に送る配管工事が完了したことなどから、上越市は断水を回避できるとして午前9時に節水要請を解除しました。



■上越市 中川幹太市長

「市民・事業者が市の要請に応え、真摯(しんし)に節水に取り組んだたまもの。」



上越市は、節水対象区域外の給水スポット29カ所を10日にすべて閉鎖するとしています。