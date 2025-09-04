今日9月4日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「空港税関＆草薙バイト 街に忍び寄る脅威から身を守れSP」。

おなじみの「空港税関」は、麻犬反応があったメキシコ人の姉妹がターゲット。日本にいる祖母に頼まれ、現地にしかない雑貨品を持って来たらしいのだが、木村昴扮するオクトパス木村はなぜ郵送せずにわざわざ来日したのか疑問に感じる。荷物のチェック中には、不安や不快な感情を落ち着かせようとする無意識の動作「なだめ行動」も見られ、間違いなく何かを隠している様子。

その後、不正薬物や爆発物を検知する「TDS」でも反応アリの結果が。明らかに怪しいが決定的な証拠が見つからない中、オクトパス木村は姉妹をどうやって追い詰めるのか？

スタジオゲストとして、4年ぶりに俳優の松下洸平が登場。後方にEXITら芸人たちがズラッと並んでいたため「こんなにぎゅうぎゅうなんですね(笑)」と、満員電車のようなすし詰め状態に目を丸くする場面も。また、解答の際には「あの携帯電話が気になります」とメキシコ人姉妹の怪しい仕草に注目する。

同じくゲスト解答者の優樹と颯太は7人組ボーイズグループ・aoenのメンバー。颯太は早稲田大学在籍中という明晰な頭脳で突破を目指すが果たして…？

人気企画「草薙バイトシリーズ」はイベントバイト編。草薙（草薙航基）は後輩バイト・石川（石川愛大）と一緒にヤマメつかみ取り体験のスタッフとして働いていたが、そこに巨大なツキノワグマが出現。近年、鹿の頭数が増えたことによりその死体が山に放置されていることが多く、熊が肉を食べる機会が多くなっていることに加え、猛暑などの影響で山にあるエサが腐ってしまい、特に今年は熊が冬眠前に食べるブナの実が凶作になると予想されているとか。そのため、エサを求めて山から下りて来た熊と遭遇した人間が被害に遭うケースが目立つ。

警察と猟友会が到着するまで15分。草薙たちは足をケガした女性たちを救うために火を使ったりしながら熊と対峙するが、どれも上手くいかない。逃げたくても避難所に行くルートを熊に阻まれ、背後は川という追い詰められた状況。草薙たちが絶体絶命のピンチを乗り切る方法とは？

スタジオの松下は「ほとんどやれること全部やったから他に何ができるんだろう？」と頭を悩ませる。「熊のクオリティが上がってきましたね」（富澤たけし）、「すごくリアルでしたね」（伊達みきお）とサンドウィッチマンの2人は映像を絶賛。AIを使って進化した迫力ある熊の動きや表情をお見逃しなく。