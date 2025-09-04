「自分たちがベストでないと誰よりも認めるだろう」まさかの“敗退”で名門の日本人コンビに厳しい指摘「彼らのクオリティは否定しようがないが…」
スコットランドリーグ４連覇中のセルティックは、チャンピオンズリーグ（CL）で格下カイラトに敗れて、まさかの予選敗退に終わり、宿敵レンジャーズとのダービーマッチもスコアレスドローに終わった。
公式戦ここ４試合で３回目の無得点とあり、周囲の不満は高まっている。チームの中心である前田大然と旗手怜央にも不満の声が寄せられた。
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』によれば、ブレンダン・ロジャーズ監督は、「ときに競争が最高の指導者となる。我々はそれを見つける必要がある。ここで４年、彼らはプレッシャーを感じ、それに対処してきた。そういう競争の刺激が必要なときもある。明らかに我々に必要なことだ」とコメント。チーム内でのポジション争いのなさが結果に響いているとの見解を示した。
この発言を受けて、『67 HAIL HAIL』は「マエダもハタテも、今季は自分たちがベストでないことは誰よりも認めるだろう」と伝えている。
「彼らのクオリティは否定しようのないものだ。どこかでベストに戻るだろう。今回のインターナショナルブレイクは、彼らがバッテリーを再充電し、より強くなって戻ってくるための完璧なタイミングかもしれない」
前田は日本代表のアメリカ遠征に招集、旗手は残念ながら落選となった。インターナショナルウィーク後に悪い流れを変えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
