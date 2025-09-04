えッ！ 白髪って楽しめるの！？【40・50代】に推したい「白髪ぼかしヘア」発見♡

白髪を隠すのではなく、デザインとしてなじませる「白髪ぼかし」では、細やかなハイライトを組み合わせることで白髪が自然に溶け込み、立体感や透明感を楽しめるのが魅力です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、おしゃれな白髪ぼかしヘアをご紹介します。

地毛にハイライトを重ねた外ハネボブ

地毛をベースに白髪とハイライトをバランスよく混ぜたスタイル。全体にハイライトを重ねることで、白髪が自然に溶け込みながら動きのある質感が生まれます。切りっぱなしボブに外ハネを加えることで抜け感もプラスされ、軽やかに見えるのもポイント。白髪をカバーするのではなく、活かしながら楽しめるデザインです。

奥行きをつくるベージュハイライト

こちらはミディアムレイヤーにベージュ系のハイライトを取り入れたスタイル。コントラストは控え目ながら、レイヤーとの兼ね合いで、髪全体に奥行きが生まれています。ゆるやかなカールを合わせたことで、柔らかさが引き立ちより立体感のある仕上がりに。白髪を自然にぼかしつつも落ち着いた雰囲気を保てるため、大人世代の髪にもなじみやすそうです。

顔まわりが明るく見える王道ボブ

艶感を大切にした王道ボブに、ベージュ系のハイライトを重ねたスタイル。全体はまろやかなトーンでまとめつつ、顔まわりを明るめにすることで血色感を引き立てています。自然に白髪をなじませると同時に、柔らかい光沢感で上品さもプラス。シンプルなシルエットながら、カラーの工夫で華やかに見える白髪ぼかしヘアです。

くびれレイヤー × ハイライトで今っぽく

ベージュ系をベースにしたレイヤーボブに、ハイライトを重ねたスタイル。外ハネとくびれを効かせて、シルエットにはメリハリをプラス。筋感のあるハイライトが髪全体に動きを与え、軽やかさも◎ 明るすぎない色味で落ち着きを保ちながら、自然に白髪をぼかせるデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shoki______hair様、@lacoupe.yomuraken1様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里