　4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比600円高の4万2500円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万2456.16円に対しては43.84円高。出来高は2万464枚となっている。

　TOPIX先物期近は3075.5ポイントと前日比29.5ポイント高、現物終値比2.30ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42500　　　　　+600　　　 20464
日経225mini 　　　　　　 42505　　　　　+600　　　333418
TOPIX先物 　　　　　　　3075.5　　　　 +29.5　　　 35652
JPX日経400先物　　　　　 27625　　　　　+280　　　　1577
グロース指数先物　　　　　 757　　　　　　+0　　　　2698
東証REIT指数先物　　　　　1897　　　　　　-7　　　　 552

