日経225先物：4日正午＝600円高、4万2500円
4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比600円高の4万2500円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万2456.16円に対しては43.84円高。出来高は2万464枚となっている。
TOPIX先物期近は3075.5ポイントと前日比29.5ポイント高、現物終値比2.30ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42500 +600 20464
日経225mini 42505 +600 333418
TOPIX先物 3075.5 +29.5 35652
JPX日経400先物 27625 +280 1577
グロース指数先物 757 +0 2698
東証REIT指数先物 1897 -7 552

