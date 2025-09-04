新潟市の老舗ホテルイタリア軒を、創業者の子孫が初めて訪れました。



明治7年創業の『ホテルイタリア軒』。先週、創業者の子孫でイタリア人のサラ・ミオラさんが訪れました。サラさんの先祖ピエトロ・ミオラさんはサーカス団の一員として新潟を訪れ、日本初のイタリア料理店『イタリア軒』を開業しました。立命館大学の石田雅芳教授がピエトロさんについて3年にわたり研究し、子孫のサラさんの存在が明らかになりました。



■創業者の子孫 サラ・ミオラ氏

「とても光栄です。家族も私もこんなに注目されるとは思っていませんでした。」



サラさんは、今後もイタリア軒との交流を続けていきたいとしています。