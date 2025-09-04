Image: serhatctk / Shutterstock.com

かつて使っていました、11インチのMacBook Air。

そのコンパクトさは持ち運びに最適で、自分でも「このバッグにも入るの!?」と驚くこともあり、結構気に入っていたのですが…。2016年に11インチのディスコンが発表され、この度ついにAppleのオブソリート製品入りとなりました。

ハード修理も補償外修理もなし

Appleのオブソリート製品とは、｢Apple が販売店への供給を停止した日から7年以上が経過した製品｣のこと。市場への供給がなくなって、ある程度の年月が経ったとし、Apple公式による一切の修理対応がなくなります。壊れたら終わり。もちろん最新OSへのアプデなんて、とっくに対象端末から外れています。

Appleでは、オブソリート製品化する前にビンテージ端末というフェーズを経ます。2017年に市場への出荷が終了した11インチのMacBook Airも、ビンテージを経てオブソリートリストへ。

Apple製品が最後の最後に行き着くところ、それがオブソリート。11インチ、お疲れさま。

Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBメモリ, M2チップ, 1TB SSD 169,800円 Amazonで見る PR PR

Source: Apple via 9to5Mac