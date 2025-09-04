デビュー30周年を迎えるBONNIE PINK、新曲「Like Gravity」がアニメ『ステつよ』EDに決定
9月にメジャーデビュー30周年を迎えるBONNIE PINKの新曲「Like Gravity」が、10月に放送開始となるテレビアニメ『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』（通称：ステつよ）のエンディングテーマに決定した。赤井まつりによる原作は、シリーズ累計発行部数が160万部を突破している。
【画像】アニメ『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』キービジュアル
同作は、暗殺者の能力を得た少年・晶（アキラ）が、エルフの少女・アメリアと出逢い、真の“暗殺者”へと成長していく物語。「Like Gravity」は、BONNIE PINKが原作やコミック、アニメ資料を読み込んだ上で制作した楽曲で、ヒロイン・アメリアが使う「重力魔法（Gravity）」にインスピレーションを受けて書き下ろされた。アメリアの内面に寄り添いながらも芯のある歌声が印象的な一曲に仕上がっている。
BONNIE PINKは「Like Gravity」について、「原作やコミック、アニメの資料とにらめっこしながら、楽曲のテーマ探しをしていたときに飛び込んできたのが、アメリアの“重力魔法”でした。女性の目線の歌が望ましいとアニメ制作チームから言われていたので、アメリアの気持ちを歌にできたらと思っていました。晶とアメリアという出自の違う2人が出会って、ともに切磋琢磨するうちに惹かれあい、いずれ別れが待っているかもしれないけれど今というときを寄り添って生きていく。そんな2人の関係を重力で表現したのがこの“Like Gravity”です。2人の行く末を見守りながら、この楽曲も楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントしている。
また、BONNIE PINKのデビュー記念日である9月21日には、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて30周年記念ライブを開催。ライブでは「Like Gravity」が初披露され、翌22日にデジタルシングルとして配信リリースされることも決定した。
アニメ『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』は、10月6日深夜1時30分よりテレビ東京、BSフジ、アニマックスほかで放送スタート。テレビ東京での放送終了後には、dアニメストアおよびABEMAにて独占配信が行われる予定となっている。
30周年イヤーを迎え、BONNIE PINKの今後の動向にも注目が集まる。
