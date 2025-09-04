ぱーてぃーちゃん金子きょんちぃ、5年で「超肥える」 “ほっそり→ふっくら”ビフォーアフターに「今の方が素敵」「どっちも可愛い！」「売れてる証拠ですね」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが3日、自身のXを更新。「5年できょんちぃは超肥える」と自虐交じりにつづり、5年前と現在の自身を比較した“ビフォーアフター”写真を公開した。
【写真】「5年できょんちぃは超肥える」“ほっそり→ふっくら”のビフォーアフター披露の金子きょんちぃ
写真は、テーマパークらしき場所で撮影されたもの。5年前と同じシチュエーションで、きょんちぃはライオンのゴーカートらしき乗り物に乗っている。
きょんちぃは2枚を並べ「5年でライオンは色褪せるし 5年できょんちぃは超肥える」と5年間での変化についてコメントした。
ほっそり→ふっくらしたきょんちぃの姿に、ファンからは「今の方が素敵ね」「肥えても可愛い」「どっちも可愛い！」「でも幸せなら全てOKです！」「キョンちい、5年でエエもん食べれるようになったのねw」「売れてる証拠ですね」「きょんちぃは色褪せない」など、好意的なコメントが数多く寄せられている。
