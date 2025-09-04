【バレー女子世界選手権】日本がオランダ破りベスト4進出 和田由紀子が27得点で躍動 イタリアも4強決める
◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)
バレーボール女子世界選手権は3日、日本(FIVBランク4位)がオランダ(同8位)に3-2(20-25、25-20、22-25、25-22、15-12)の逆転勝利で準決勝進出を決めました。
予選ラウンドを突破した16チームがトーナメント形式の決勝ラウンドへ。日本は初戦でタイを下し、勝ち上がっていました。
オランダとの一戦は、互いにセットを取り合う展開。最終セットまでもつれた試合で、和田由紀子選手がチーム最多27得点、キャプテンの石川真佑選手が26得点を奪う活躍をみせました。準決勝は、アメリカ(同6位)かトルコ(同5位)の勝者と激突します。
一方、イタリア(同1位)がポーランド(同3位)に3-0(25-17、25-21、25-18)で快勝。準決勝はブラジル(同2位)かフランス(同13位)の勝者と対戦します。
【1回戦】
◇8月29日
オランダ 3-2 セルビア
日本 3-0 タイ
◇8月30日
イタリア 3-0 ドイツ
ポーランド 3-2 ベルギー
◇8月31日
ブラジル 3-1 ドミニカ共和国
中国 1-3 フランス
◇9月1日
アメリカ 3-0 カナダ
トルコ 3-0 スロベニア
【準々決勝】
◇9月3日
日本 3-2 オランダ
イタリア 3-0 ポーランド
◇9月4日
ブラジル - フランス
アメリカ - トルコ
【準決勝】
◇9月6日
◇9月7日