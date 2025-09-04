◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)

バレーボール女子世界選手権は3日、日本(FIVBランク4位)がオランダ(同8位)に3-2(20-25、25-20、22-25、25-22、15-12)の逆転勝利で準決勝進出を決めました。

予選ラウンドを突破した16チームがトーナメント形式の決勝ラウンドへ。日本は初戦でタイを下し、勝ち上がっていました。

オランダとの一戦は、互いにセットを取り合う展開。最終セットまでもつれた試合で、和田由紀子選手がチーム最多27得点、キャプテンの石川真佑選手が26得点を奪う活躍をみせました。準決勝は、アメリカ(同6位)かトルコ(同5位)の勝者と激突します。

一方、イタリア(同1位)がポーランド(同3位)に3-0(25-17、25-21、25-18)で快勝。準決勝はブラジル(同2位)かフランス(同13位)の勝者と対戦します。

【1回戦】

◇8月29日

オランダ 3-2 セルビア

日本 3-0 タイ

◇8月30日

イタリア 3-0 ドイツ

ポーランド 3-2 ベルギー

◇8月31日

ブラジル 3-1 ドミニカ共和国

中国 1-3 フランス

◇9月1日

アメリカ 3-0 カナダ

トルコ 3-0 スロベニア

【準々決勝】

◇9月3日

日本 3-2 オランダ

イタリア 3-0 ポーランド

◇9月4日

ブラジル - フランス

アメリカ - トルコ

【準決勝】

◇9月6日

【決勝＆3位決定戦】◇9月7日