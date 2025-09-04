行方不明となっていた女性（親族提供）

「不十分・不適切」「不徹底」「形骸化・機能不全」。川崎市内で昨年１２月に行方不明となった女性（２０）が遺体で発見された事件で、神奈川県警の対応を巡る検証結果には自己批判の文言が並ぶ。だが、元交際相手によるストーカー被害を繰り返し訴えながら、まな娘を奪われた父親（５１）は「家族が最初から訴え続けていたことが明るみになっただけ」と語る。

「（女性が滞在する）祖母宅の窓ガラスが割られている。１２月２０日から（女性と）連絡がとれない」。昨年１２月２２日、親族から１１０番通報を受け、川崎臨港署の署員４人が現場に向かった。だが、鑑識用資機材を持参せず、写真撮影や指紋採取などの捜査をしなかった。父親は当時を振り返り、「事件性はないと判断して（署員は）帰った」と憤る。

例えばこの行方不明認知時の対応について、検証は「現場での初動捜査は、捜査の基本を欠いた不十分・不適切なものだった」と断じ、その後の本部の取り扱いも含め、「危険性・切迫性を過小評価」「積極的な捜査・発見活動を行う態勢を取らなかった」と結論づけた。

当初から県警の対応に疑義があり、訴え続けていた父親には一事が万事同様に映る。「（検証結果は）僕たちがずっと言っていたこと、最初から分かっていたこと。（県警が）それらを認めた分だけ、むしろ余計に腹立たしい」