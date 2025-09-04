川崎FW伊藤達哉がルヴァン杯浦和戦で同点弾

川崎フロンターレは9月3日に行われたルヴァンカップ準々決勝の第1戦で浦和レッズと1-1で引き分けた。

元日本代表MF中島翔哉のスーパーゴールで先制を許し、難しい試合展開となったなかで、チームを救ったのは絶好調のFW伊藤達哉だった。

この試合の先発を外れ、後半スタートから起用された伊藤は、0-1で迎えた後半アディショナルタイムに結果を出す。右サイドからDF佐々木旭が中央へ入れたボールをFWラザル・ロマニッチがエリア内中央で受ける。DFを一瞬引き付けたロマニッチは、左サイドに展開。ここでボールを受けた伊藤がボールを持ち直してDFの間からGKのニアを打ち抜き、劇的な同点ゴールを決めた。

2016年からドイツ、ベルギーで活躍してきた柏レイソルユース出身の伊藤は、今年1月に川崎に加入して初めてJの舞台に立つことになった。リーグ戦でも直近3試で先発起用されて4得点を挙げているアタッカーは、この試合のゴールで4試合5得点と手の付けられない状態になっている。

ホーム＆アウェーで行われるルヴァンカップを勝ち上がるうえでも重要な意味を持つ同点ゴールを決めた伊藤には、SNS上でも大きな反響があった。「ありがとう達哉」「プレミアに引っこ抜かれないか心配なレベル」「伊藤達哉はうますぎる」「イトタツ、あんたサイコーだよ！」「完全に覚醒中」「脱帽」「うますぎというしかない」「JのサイドアタッカーでNo.1では？」「これは伊藤うますぎというしかないな」「イトタツさまさまだな」「今日もありがとうございました」といった声が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）