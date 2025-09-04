台風15号の影響で、東海地方はきょう夕方から「線状降水帯」が発生するおそれがあり、気象台が警戒を呼びかけています。

【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション

きょう未明、奄美大島の東海上で発生した台風15号は、午後には九州に接近。あすは東寄りに進路を変え、東海地方に最も近づくのは、あす日中と見られています。

暖かく湿った空気が流れ込み、東海地方は台風接近前から大気の状態が非常に不安定になっていて、三重県尾鷲市では未明から断続的に雨が降っています。





また、尾鷲港では台風の接近に備えて、停泊している船をロープでつなぎ留める作業が行われました。

【雨の予想】

きょう午後は東海地方の各地でカミナリを伴った非常に激しい雨が降り、大雨になる所がある見込みです。



あす午前6時までに降る24時間雨量は、愛知・岐阜・三重のいずれも多い所で180ミリが予想されています。

また、東海3県ではきょう夕方～あす昼前にかけて「線状降水帯」が発生するおそれがあり、発生した場合はさらに雨量が増えて、大雨災害の危険度が急激に高まる見込みです。



気象台は土砂災害や、低い土地の浸水、河川の増水などに警戒するよう呼び掛けています。