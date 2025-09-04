ÂçÃ«¤¬»àµåÀ£Á°¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤³¤ì¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¡¡±³¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÈÄÁ°ÂÂÇ¡É¡ÄÊÆÊüÁ÷ÀÊ¤â¶Ã¤±£¤»¤º
Å¨ÃÏ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç»°ÎÝ¤ØÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Âç¤¤¯³°¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë»×¤ï¤º¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åêµå¥Á¥ã¡¼¥È¿Þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±³¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤â½ÐÎÝ¤·¤¿¡£7²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥·¥¹¥¯¤Î¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¤«¤é¤Î3µåÌÜ¤ÏÆâ³Ñ¹â¤á¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£»×¤ï¤º¼ê¤¬½Ð¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Îº¬¸µ¤ËÄ¾·â¡£ÂçÃ«¤Ï¡ÖÄË¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤¿¡£ÂÇµå¤¬»°ÎÝÁ°¤Ø¥³¥í¥³¥í¤ÈÅ¾¤¬¤ê¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤ä»àµå¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¡£MLB¸ø¼°¤¬¸ø³«¤·¤¿Åêµå¥Á¥ã¡¼¥È¿Þ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤éÂç¤¤¯°ï¤ì¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ê¤é»àµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼ê¤ò¤À¤·¤¿¤Ê¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤óÀ¨¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¼ê¤À¤·¤¿¤Í¡¡¤½¤ì¤Ç¥»¡¼¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡Ö¤³¤ìÉáÄÌ¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤«¡©¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ·Ñ¤·¤¿ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤ËµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¼ê¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÂ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥»¡¼¥Õ¤À¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë