ILLIT独占カット到着 WONHEEの前髪をカットしたのは？日本デビューシングルMVの裏話公開【‘時よ止まれ’インタビュー】
【モデルプレス＝2025/09/04】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のJapan 1st Single ‘時よ止まれ’が9月1日に音源デジタルリリース、9月3日にCDリリースされた。日本デビューを記念し、モデルプレスがインタビュー。タイトル曲「時よ止まれ」MV撮影で印象に残っていることやチームワークを改めて実感した瞬間について語ってもらった。【独占ビハインド写真＆独占セルカあり】
【写真】メンバーの前髪をカットした韓国アイドル
ILLITは、ENHYPENが所属するBELIFT LABが初めて手がけたガールグループ。2023年6〜9月に全世界182の国と地域で視聴されたJTBCサバイバル番組「R U Next？」を通して、YUNAH（ユナ） 、MINJU（ミンジュ）、MOKA（モカ）、WONHEE（ウォンヒ）、IROHA（イロハ）で結成された、日本人メンバー2人を含む多国籍5人グループとなっている。
今回リリースされたJapan 1st Single‘時よ止まれ’には率直でまっすぐな少女たちのきらめきと儚い青春が盛り込まれている。タイトル曲である新たな日本オリジナル曲「時よ止まれ」は、少女のきらめきや儚さ、真夏のまぶしい瞬間をそのまま宝石箱に閉じ込めたようなディスコポップジャンルの曲となっており、9月1日にはMVも公開された。MVでは、夏休みの最終日に“このまま時間が止まってほしい”と願う少女たちの青春が描かれ、YouTubeミュージックビデオトレンディングワールドワイド5位にランクインし、日本デビューの好調なスタートを切った。
― MV撮影で1番楽しかったエピソードや裏話を教えてください。
YUNAH：海が目の前にある学校で撮影をしたのですが、MV撮影の合間にスタッフの方々と海を見に行き、水遊びをして足を浸して写真を撮って遊びました。天気も本当に良かったので、より記憶に残る思い出になったと思います。
MINJU：野外で撮影中に雨が降って心配したのですが、むしろ雨を活用して綺麗に撮ることができました！
MOKA：ウィッグを被って遊ぶシーンが楽しかったです！WONHEEさんのウィッグの前髪を私が切りました！
WONHEE：MVを撮影した学校のすぐ隣に海があって、休み時間に海に行ったり、貝を拾ったりして癒されました。
IROHA：雨が降る中、メンバーたちとくるくる回ったり傘を上に投げたりしながら自由に遊んでいるシーンを撮影したんですけど、開放感があって楽しかったです！
― 日本デビューに向けてさらに忙しい日々だったと思います。最近グループの絆やチームワークを改めて実感した瞬間はいつでしたか？
YUNAH：日本デビューだけでなく、「GLITTER DAY」（※）もそうですし、音楽番組やイベントなどで準備するものが多かったのですが、皆が集中して1つずつ身につける過程が（自分たちのチームですが）プロらしく素敵に感じられました。
MINJU：忙しいスケジュールの中でお互いに励まし合って力になったり、笑わせてくれたりするときにチームワークが生まれたと思います。
MOKA：「GLITTER DAY」を通してもっとチームワークが強くなった気がします！私たちも初めての単独公演で一生懸命準備したので、ILLITとしてとても良い思い出になりました！
WONHEE：ダンスを覚えるとき、前よりもだんだん皆が速く合うようになってチームワークを感じました。
IROHA：振り付けの位置合わせをしたりみんなで練習したりするときに、以前よりもスムーズになったので、チームワークがもっと良くなったのかなと思います。忙しい時期だからこそ、よりメンバーたちとお話をたくさんしたので、一緒に乗り越えることができました！
※8月10日・11日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催された初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」。日本で初の単独公演となった。
― 日本にいるファンの方に向けてメッセージをお願いします。
YUNAH：日本にいらっしゃるGLLIT（グリット／ファンネーム）の皆さん！ まだまだ暑い夏の終わり、良い歌とパフォーマンスで皆さんに涼しさをプレゼントします！ いつもありがとうございます。愛しています！
MINJU：今回、本当に頑張ってJapan 1st Singleを準備しました！引き続き日本での活動も楽しみにしていてください。私たちの曲もたくさん聞いてください！愛しています。
MOKA：日本から応援してくださっているGLLITの皆さん、いつもありがとうございます。9月1日に日本デビューしたのでこれからの日本での活動も楽しみにしていてください！
WONHEE：日本にいらっしゃるファンの方々がこの歌とステージを見て楽しい感情になれるように頑張ります！ずっと見守っていてください。
IROHA：日本にいらっしゃるGLLITの皆さん！ついに！Japan 1st Singleをリリースすることができて本当に嬉しいです！日本での活動が増えることがすごく楽しみですし、もっとたくさんのGLLITに会えると思うとすごくドキドキしています。これからもたくさん頑張って活動するので見守っていてください！
― 貴重なお話をありがとうございました！
（modelpress編集部）
YUNAH（ユナ）
出身：韓国
生年月日：2004年1月15日生まれ
MINJU（ミンジュ）
出身：韓国
生年月日：2004年5月11日生まれ
MOKA（モカ）
出身：日本
生年月日：2004年10月8日生まれ
WONHEE（ウォンヒ）
出身：韓国
生年月日：2007年6月26日生まれ
IROHA（イロハ）
出身：日本
生年月日：2008年2月4日生まれ
2023年6〜9月に放送されたサバイバル番組「R U NEXT?」を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」というグループとしての抱負が込められている。
ILLITは2024年3月に1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的ヒットを記録し、様々なチャートでK-POPデビュー曲初となる功績や最高記録を塗り替え、「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場、「第65回輝く！日本レコード大賞」を始め新人賞7冠を達成。2025年2月14日には初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」をリリースし、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットが話題に。続いて6月にリリースした3rd Mini Album ‘bomb’でも、初動販売数で自身最高記録を樹立。Japan 1st Single ‘時よ止まれ’で2025年9月1日に待望の日本デビューを果たした。
【Not Sponsored 記事】
◆ILLIT、Japan 1st Single ‘時よ止まれ’
◆ILLIT、雨の中MV撮影
◆ILLIT、日本にいるファンへメッセージ
◆ILLIT（アイリット）プロフィール
