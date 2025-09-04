荒川（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/04】お笑いコンビ・エルフの荒川が4日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ写真を複数公開し、話題を呼んでいる。

【写真】エルフ荒川、美脚際立つミニスカ姿

◆エルフ荒川、美スタイル際立つ韓国満喫ショット公開


荒川は「釜山comedy fesにロケで行かせてもらった時の写真」と報告し、ドット柄のキャミソールトップスにデニムを合わせた私服姿や、ミニスカートで美しい脚を披露したショットを公開。「めちゃくちゃ刺激を頂いた！！」とつづり、絵文字を交えながら「新しいことってさいこーーー挑戦ってさいこーーー」と喜びを表現している。

この投稿に、ファンからは「スタイル抜群！」「ビジュ最強」「美脚」「可愛すぎる」「もはやアイドル」「水玉のお洋服似合ってます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

