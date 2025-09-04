エルフ荒川、美脚＆素肌を大胆披露 韓国満喫ショットに「スタイル抜群」「ビジュ最強」と反響
【モデルプレス＝2025/09/04】お笑いコンビ・エルフの荒川が4日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ写真を複数公開し、話題を呼んでいる。
【写真】エルフ荒川、美脚際立つミニスカ姿
荒川は「釜山comedy fesにロケで行かせてもらった時の写真」と報告し、ドット柄のキャミソールトップスにデニムを合わせた私服姿や、ミニスカートで美しい脚を披露したショットを公開。「めちゃくちゃ刺激を頂いた！！」とつづり、絵文字を交えながら「新しいことってさいこーーー挑戦ってさいこーーー」と喜びを表現している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群！」「ビジュ最強」「美脚」「可愛すぎる」「もはやアイドル」「水玉のお洋服似合ってます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】エルフ荒川、美脚際立つミニスカ姿
◆エルフ荒川、美スタイル際立つ韓国満喫ショット公開
荒川は「釜山comedy fesにロケで行かせてもらった時の写真」と報告し、ドット柄のキャミソールトップスにデニムを合わせた私服姿や、ミニスカートで美しい脚を披露したショットを公開。「めちゃくちゃ刺激を頂いた！！」とつづり、絵文字を交えながら「新しいことってさいこーーー挑戦ってさいこーーー」と喜びを表現している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群！」「ビジュ最強」「美脚」「可愛すぎる」「もはやアイドル」「水玉のお洋服似合ってます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】