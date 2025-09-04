¡ÚÉ÷±ÄË¡¡Ö²þÀµ¡×»Ë¤Á°ÊÔ¡Û¡Ö¾ô²½ºîÀï¡×¤ÎÁí»Å¾å¤²¡Ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤â¿êÂà¤µ¤»¤¿¡Ç05Ç¯¤Î²þÀµ
1948Ç¯¤Ë¡ÖÉ÷Â¯±Ä¶È¼èÄùË¡¡×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¡¢É÷±ÄË¡¤Ïº£Ç¯¤Þ¤Ç38²ó¤Î²þÀµ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£»þÂå¤´¤È¤ËÀ¤´Ö¤äÉ÷Â¯¶È³¦¤Ë¤¢¤¿¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤ÎºÇ½ª²ó¤ÎÁ°ÊÔ¡£¡Æ05Ç¯¤Î²þÀµ¤Ï³°¹ñ¿Í½÷À¤¬Æ¯¤¯É÷Â¯Å¹¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¨¡¨¡¡£
³°¹ñ¿Í½÷À¤Îà¿Í¿ÈÇäÇãá¤òÁË»ß
¿å¾¦ÇäÅ¹¤äÀÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿Í½÷À¤¿¤Á¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ç05Ç¯¤Î²þÀµ¤Ç¤¢¤ë¡£1998Ç¯¤Ë³°¹ñ¿Í½÷À¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤ÆÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤«¤»¤ë¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤êÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÉÔË¡ÂÚºß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¼å¤ß¤Ë¤Ä¤±¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÉÔÅö¤Êºñ¼è¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¤¢¤È¤òÀä¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£²þÀµË¡¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í½¾¶È°÷¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ª¤è¤ÓºßÎ±´ü´Ö¤Î³ÎÇ§¤È¡¢³ÎÇ§¤ËÍÑ¤¤¤¿½ñÎà¤Î¼Ì¤·¤ò½¾¶È¼ÔÌ¾Êí¤È¤È¤â¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ËÅö¤¿¤ë°ãË¡¹Ô°Ù¤òËÉ»ß¤·¤¿¡£¸øÉÛ¤Ï¡Ç05Ç¯11·î7Æü¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»þ´ü¡¢³°¹ñ¿Í½÷À¤Î¿Í¿È¼è°ú¡Ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¥ó¥°¡Ë¤¬¹ñºÝÅª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²þÀµÁ°Ç¯¤Î¡Ç04Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡ØÀ¤³¦¤Î¿Í¿È¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¶½¹Ô¥Ó¥¶¤¬¹ñºÝÅª¿Í¿È¼è°ú¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ç05Ç¯¤ËÆþ´ÉË¡¤ò²þÀµ¤·¡¢¶½¹Ô¥Ó¥¶È¯µë¤Îµ¬Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡Ö¶½¹Ô¥Ó¥¶¡×¤È¤Ï¡¢±é·à¡¢²»³Ú¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¶½¹Ô¤ä·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤¦³°¹ñ¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëºßÎ±»ñ³Ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î±¿ÍÑ¤¬¸·³Ê²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½÷À¤¿¤Á¤¬ÍèÆü¤·¤Æ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤¬»ö¼Â¾å¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤¬ÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²þÀµÉ÷±ÄË¡¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡ÊµÒ°ú¤¡Ë¤âµ¬À©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼å¤êÌÜ¤Ëã®¤êÌÜ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Îº¢¿·½É¤Ç¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¾ô²½ºîÀï¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãË¡¤ÊÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤Î°ìÀÆÅ¦È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¦È¯¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Î²«¶âÄ®¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÀ¾Àî¸ý¤ÈÂ³¤¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿·Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ç06Ç¯5·î1Æü¤Ï¡¢¤½¤ÎÁí»Å¾å¤²¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£É÷Â¯Å¹¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù»¡¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤È¤Ê¤ê¡¢µ¬À©¤Î¸·³Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤Î¾ô²½ºîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É®¼Ô¤ÎÃÎ¤ëÅÔÆâ¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÀÉ÷Â¯¤Ï¡Ç00Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ò¶¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥Ø¥ë¡×¤Î¿·µ¬³«Àß¤¬º¤Æñ¤Ë
¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÅ¹¤ÇÁê¼ê¤Î½÷À¤òÁª¤ó¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¯¡ÖÂÔ¹ç·¿¡×¤¬¡¢¶ÈÂÖ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²þÀµ¤Ë¤è¤ê¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£¡Ç00Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ·¿¤È½ÐÄ¥·¿¤ÎÀÞÃï°Æ¤È¤·¤Æ¡¢´¿³Ú³¹¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Î°ì¼¼¤Ë¼õÉÕ½ê¤ò¹½¤¨¤ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤¬Â¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥Û¥Æ¥Ø¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î¼õÉÕ½ê¤Ï±Ä¶È¤Î¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢±Ä¶È¶Ø»ß¶è°è¡¢±Ä¶È»þ´Öµ¬À©¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤òµÒ¤È¤·¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Î¶Ø»ß¡¢µÒ°ú¤¤Î¶Ø»ßÅù¤Îµ¬À©¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î¼õÉÕ½ê¤ò±Ä¶È¶Ø»ß¶è°è¤«¤éÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Å¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥Ø¥ë¡×¤Î¿·µ¬³«Àß¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼õÉÕ½ê¤Î¤ß¤¬´ûÆÀ¸¢¤Ë¤è¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥Ø¥ë¤Î¿¼Ìë±Ä¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿¼Ìë0»þ°Ê¹ß¤Ï¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥Ø¥ë&¥Ç¥ê¥Ø¥ë¡×¡ÊÎ¬¤·¤Æ¡Ö¥Û¥Æ¥Ç¥ê¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¶ÈÂÖ¤ÎÅ¹¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÉ÷Â¯¤Ø¤Îµ¬À©¤Î¶¯²½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤ÏÉ÷Â¯Å¹¤Î±Ä¶È¤ÎÆÏ½Ð½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢Äó½Ð¼Ô¤ËÆÏ½Ð³ÎÇ§½ñ¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÆÏ¤±½Ð¤ÎÍÌµ¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö´Ø·¸¼Ô¡×¤È¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÄÂÂß¿Í¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢µÒ¡¢½¢¿¦´õË¾¼Ô¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷Â¯Å¹¤Ï¡¢ÆÏ½Ð³ÎÇ§½ñ¤ò±Ä¶È½ê¤«»öÌ³½ê¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿´Ø·¸¼Ô¤¬ÌµÆÏ¤±¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤òÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éÆÏ½Ð³ÎÇ§½ñ¤ÎÄó¼¨¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÆÏ¤±½Ð¤ÎÊýË¡¤â¸·³Ê²½¤µ¤ì¤¿¡£½¾Íè¤ÏÆÏ½Ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤ËÅºÉÕ½ñÎà¤Ï¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·Ë¡¤Ç¤Ï¡Ö±Ä¶È¼Ô¤Î½»Ì±É¼¡×¡Ö±Ä¶È½ê¡¢¼õÉÕ½ê¤ÎÊ¿ÌÌ¿Þ¡¢¼þ°Ï¤ÎÎ¬¿Þ¡×¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÉ÷Â¯Å¹¤ò±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤¬²þÀµ¸å¤â±Ä¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ç06Ç¯7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ÎÅºÉÕ½ñÎà¤ò¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È8·î°Ê¹ß¤Ï¡ÖÌµÆÏ¤±¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÎÆÏ½Ð¿ô¤¬¡Ç05Ç¯¤Ë2Ëü5727¸®¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ç06Ç¯¤Ï8936¸®¤È·ã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¹¹ð¤äÀëÅÁ¤ÎÊýË¡¤Ë¤â¿·¤·¤¤µ¬À©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤È°Û¤Ê¤êÃÏ°è¤äµï½»¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢½»µï¤Ø¥Ó¥é¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤ËÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÌµÆÏ¤ÎÀÉ÷Â¯¶È¼Ô¤Î¹¹ð¤ÈÀëÅÁ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Îµ¬À©¤Ï¥Ó¥é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»¨»ï¡¦¿·Ê¹¹¹ð¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¸ø³«¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¹¹ð´Ø·¸¶È¼Ô¤ÏÁê¼ê¤¬ÆÏ¤±½Ð¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«ÆÏ½Ð³ÎÇ§½ñ¤Ç¤Î³ÎÇ§¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖµÒ°ú¤¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖµÒ°ú¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¹Ô°Ù¡×¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖµÒ°ú¤¤Î¤¿¤á¤ËÆ»Ï©¤½¤ÎÂ¾¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤Ç¿Í¤Î¿ÈÊÕ¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤³¤È¡×¤¬¶Ø»ß¹Ô°Ù¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¸Æ¤Ó¹þ¤ß¹Ô°Ù¤ÇÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤¬·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤ë¤È¡¢Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¥Ó¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤âÈ³Â§¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢Å¹¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Å¹¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥Õ¥ê¡¼¤ÎµÒ°ú¤¡Ê¡Ö¥Ñ¥¤¥é¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌµÎÁ°ÆÆâ½ê¤È¤¤¤¦·Á¼°¤ÇÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÊýË¡¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£É÷±ÄË¡¤ÏÉ÷Â¯°ÆÆâ½ê¤ÎÀßÃÖ¡¢°ÆÆâ¹Ô°Ù¤½¤ì¼«ÂÎ¤òÄ¾ÀÜµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¾òÎã¤Ë¤è¤ê¡¢°ÆÆâ½ê¤Ï³ÆÃÏ¤Çµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÎà»÷¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡×¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤·ÏµÊÃã¡×¤òµ¬À©¤·¤¿¡Ç10Ç¯¤Î²þÀµ
¡Æ00Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÎà»÷¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é¶Ø»ß¶è°è¤Ë¤¢¤¿¤ë³Ø¹»¤äÄÌ³ØÏ©¤Î¶á¤¯¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤«¤éµ¬À©¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄêµÁ¤ÎÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤Î¤¬¡Ç10Ç¯¤Ë¸øÉÛ¤µ¤ì¤¿²¼°ÌË¡Îá¤Î²þÀµ¤Ç¤¢¤ë¡£»Ü¹Ô¤ÏÍâ¡Ç11Ç¯1·î1Æü¤À¤Ã¤¿¡£
1984Ç¯¤Î²þÀµ¸å¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿©Æ²¤ä¥í¥Ó¡¼¤ò¹¤²¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬¡Ö¤³¤ÎÍ×·ï¤µ¤¨Ëþ¤¿¤»¤Ð°ìÈÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¸À¤¤È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÜÀß¤äÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ò·ï¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö³°Éô¤«¤é¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤ËàµÙ·Æá¤ÎÎÁ¶â¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸¼´Ø¤Ê¤É¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¼Ô¤ò³°Éô¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëÀßÈ÷¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤êµÒ¤È¤ÎÌÌÀÜ¤òË¸¤²¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤ËµÒ¤¬½¾¶È°÷¤ÈÀÜ¤·¤Ê¤¤¤Ç¸Ä¼¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿©Æ²¡¢¥í¥Ó¡¼¤Ë¾²ÌÌÀÑ¤¬Äê¤á¤é¤ì¤¿¿ôÃÍ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤Î¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤¬¸å¤í¤á¤¿¤¤¹Ô°Ù¤À¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Ë¡Îá¤Ï¡¢¹¤¤¿©Æ²¤ä¥í¥Ó¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÜÀß¤Î¹½Â¤¤äÀßÈ÷¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤òÁªÊÌ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë»ùÆ¸Çä½Õ¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö½Ð²ñ¤¤·ÏµÊÃã¡×¤¬µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ç03Ç¯¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥Èµ¬À©Ë¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½Ð²ñ¤¤·Ï¶È¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤¬Å±Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¤·ÏµÊÃã¤È¤¤¤¦Å¹ÊÞ·¿±Ä¶È¤¬¤ï¤º¤«¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤°¤ËÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥Ø¥ë¡¢Îà»÷¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡¢½Ð²ñ¤¤·ÏµÊÃã¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÅ¹ÊÞ·¿±Ä¶È¤Ø¤Îµ¬À©¤È¤½¤Î¶¯²½¤Ï¶È¼Ô¤ÎÅñÂÁ¤òÂ¥¤·¡¢¿·µ¬»²Æþ¤òÆñ¤·¤¯¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç´ûÆÀ¸¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¸Â³¤Ç¤¤¿¶È¼Ô¤Ï¡¢²ÉÀê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·Ð±ÄÅª¤Ë¤Ï°ÂÄê¤òÆÀ¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤À¤¬¤½¤Î´ûÆÀ¸¢¤â°ìÂå¸Â¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÇÑ¶È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡Ç15Ç¯¤È¡Ç25Ç¯¤Î²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤ê¤¢¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ÷±ÄË¡²þÀµ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§À¸¶ðÌÀ
