Creepy Nuts・R-指定の妻、愛犬誕生日を手作りケーキで祝福「色使い可愛い」「お店に売ってそうなクオリティ」の声
【モデルプレス＝2025/09/04】Creepy Nuts・R-指定の妻でタレントの江藤菜摘が9月3日、自身のInstagramを更新。愛犬コニーちゃんの6歳の誕生日を手作りケーキでお祝いする様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】Creepy Nuts・R-指定の妻、愛犬への手作りケーキがプロ級
江藤は「コニーちゃんが9月3日で6歳になりました。大親友であり息子であり最高のパートナーです」と愛犬への深い愛情を表現。「さつまいもとにんじんとコーンでケーキを作りました」と手作りの誕生日ケーキを披露している。
この投稿に、ファンからは「手作りケーキが愛情たっぷり」「コニーちゃん幸せそう」「6歳おめでとう」「愛が伝わってくる」「色使い可愛い」「お店に売ってそうなクオリティ」といったコメントが寄せられている。
江藤とR-指定は2022年に結婚を発表。2023年に長男、2024年に長女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Creepy Nuts・R-指定の妻、愛犬への手作りケーキがプロ級
◆江藤菜摘、愛犬6歳誕生日に手作りケーキで祝福
江藤は「コニーちゃんが9月3日で6歳になりました。大親友であり息子であり最高のパートナーです」と愛犬への深い愛情を表現。「さつまいもとにんじんとコーンでケーキを作りました」と手作りの誕生日ケーキを披露している。
この投稿に、ファンからは「手作りケーキが愛情たっぷり」「コニーちゃん幸せそう」「6歳おめでとう」「愛が伝わってくる」「色使い可愛い」「お店に売ってそうなクオリティ」といったコメントが寄せられている。
江藤とR-指定は2022年に結婚を発表。2023年に長男、2024年に長女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】