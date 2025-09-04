激アツコラボキターーーッッ！！【ローソン】今食べたい♡「新作スイーツ」

これまでにもさまざまなブランドとのコラボ商品を展開してきた【ローソン】の「ウチカフェ」シリーズに、最新作が登場！ 今回のコラボの相手はティラミスが看板商品の【シーキューブ】です。そこで今回は、見逃せない激アツコラボの「新作スイーツ」をまとめました。

ティラミス風でよりリッチな味わいに

コーヒーゼリーにティラミス風のアレンジを加えた「ティラミスコーヒーゼリー」。カップには大きさや食感が異なるコーヒーとミルクのゼリーが入っており、その上にカフェラテソース・ティラミスクリーム・ココアパウダーを重ねています。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると「クリームやミルクゼリーでまろやかになってはいるけどしっかりとコーヒーの苦味を味わえる」のだとか。

ほろ苦いティラミス風クリームが上品

「ティラミスクッキーシュー」は、マスカルポーネ入りホイップクリームとコーヒーチップ入りティラミスクリームでティラミスのような味わいを再現。クリームの下にコーヒーシロップを染みこませたケーキ生地を入れているので、クリームの甘さだけではなく、コーヒーの苦味も感じられそうです。

アーモンドクランチのアクセントが◎

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「ほろ苦いコーヒーとクリームの味わいがティラミス感が強いです」とコメントしたのは「くちどけティラミスクレープ」。食感のアクセントとしてアーモンドクランチを入れているので、くちどけの良さの中にもザクザクとした食感の違いが楽しめます。

どらもっちまでティラミスに！

ローソンとシーキューブ、それぞれの定番商品を組み合わせた「ティラミスどらもっち」。もっちり感を活かしたチョコどらやき生地に、チーズクリームとコーヒーペーストを合わせた和洋折衷なスイーツです。チーズクリームには北海道産マスカルポーネをブレンドし、コーヒーペーストのほろ苦さに合う、チーズのコクが楽しめます。

【ローソン】の定番商品4つを、ティラミス風にアレンジした「新作スイーツ」。味はもちろんのこと、シーキューブの看板の味であるティラミスをさまざま食感と形で表現しているのも、今回のコラボスイーツの特徴です。どれも上品な味わいで贅沢感があるので、ぜひ味わってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる