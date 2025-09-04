手ぶらでBBQが楽しめる！GoodBBQ「燻製BBQセット」
初亀は燻製BBQセットをシルバーウィークである2025年9月13日(土)より販売を開始します。
GoodBBQ「燻製BBQセット」
▼燻製BBQセットについて
燻製BBQセット2
【セット内容】
・燻製器
・牛カルビ
・豚肩ロース
・厚切りベーコン
・うずら卵
・枝豆
・キャンディチーズ
・クラッカー
・野菜2種
・焼きおにぎり
・オリジナルBBQソース
【料金】
税込3,900円/1名
※4名様から注文可能
【利用方法】
事前予約制
※3日前までにインターネットまたは、利用する施設へお電話にて予約
【対象施設】
・浜寺公園店
・長居公園店
・服部緑地バーベックマルシェ店
・大泉緑地店
・山田池公園店
▼GoodBBQについて
・GoodBBQ浜寺公園店
URL： https://www.good-bbq.com/shop/hamadera/
GoodBBQ浜寺公園店
・所在地 ：〒592-8346大阪府堺市西区浜寺公園町4丁目
・電話番号 ：080-4978-6456
・営業時間 ：10:00〜17:00
・予約受付時間：10:00〜17:00(定休日を除く)
・紹介文 ：最大280席
広々とした空間でBBQとカフェも楽しめます。
ワンちゃんも連れてご入場できますので
・GoodBBQ長居公園店/
GoodBBQ長居公園店
・所在地 ：〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1
・電話番号 ：06-6698-3408
・営業時間 ：火〜日 10:00〜17:00/18:00〜21:00(要予約)
定休日：毎週月曜日
(月曜日が祝日の場合はその翌日が休日となります）
事前予約で、ナイター利用の場合のみ18:00〜21:00まで
・予約受付時間：10:00〜16:00 変更・キャンセルのご連絡も含む(定休日を除く)
・利用時間 ：10:00〜13:00・14:00〜17:00・18:00〜21:00(1枠3時間)
・紹介文 ：GoodBBQ長居公園店はグループの中でも大人気店！
週末にはナイトBBQも楽しめる園内には、ヤンマースタジアムや植物園など多数の施設がある自然とスポーツが融合した公園。
収容人数300名の為、企業様やイベント後の懇親会など大人数も大歓迎です
・GoodBBQ花園中央公園店
GoodBBQ花園中央公園店
・所在地 ：〒578-0923 大阪府東大阪市松原南2-7-21 ドリーム21前
・電話番号 ：070-1850-1746
・営業時間 ：火曜〜日曜 10:00〜16:00
定休日はドリーム21と同じになります。
・予約受付時間：10:00〜16:00(定休日を除く)
・利用時間 ：10:30〜13:00・13:30〜16:00(2時間半1枠)
・紹介文 ：「ラグビーの町」東大阪！
花園中央公園内のワンちゃんOKなBBQ場！
手ぶらで来られるため一日公園をエンジョイできます。
公園内には子供達が楽しめる施設だけでなくドッグランや流れの広場で水遊びもでき、近くにはプラネタリウムなどもあり
大人から子供まで一日存分に楽しめます！
・GoodBBQ服部緑地バーベックマルシェ店
GoodBBQ服部緑地バーベックマルシェ店
・所在地 ：〒561-0873 大阪府豊中市服部緑地1-1
・電話番号 ：06-6865-6066
・営業時間 ：10:00〜16:30
定休日：火曜日
・予約受付時間：10:00〜16:00(定休日は除く)
・利用時間 ：10:00〜16:30(3時間1枠)
・紹介文 ：大阪府豊中市にある公園。
東京ドーム33個分の広大な敷地には
緑豊かな自然に加え家族で遊べるスポットが盛りだくさん。
日本の都市公園100選や日本の歴史公園100選に選出される大人気公園。
当BBQ場は最大500名収容で行楽、遠足、打ち上げなど様々なシーズンで楽しめます。
・GoodBBQ大泉緑地店
GoodBBQ大泉緑地店
・所在地 ：〒591-8012 大阪府堺市北区金岡町128
・電話番号 ：050-5212-8846
・営業時間 ：月・水〜日 10:00〜17:00
・予約受付時間：9:00〜17:00(定休日を除く)
・利用時間 ：10:00〜13:00・14:00〜17:00(3時間1枠)
・紹介文 ：自然豊かな公園で手軽に本格的にバーベキューが楽しめるGoodBBQ。
大泉緑地公園には四季を彩る200種類、32万本の花木、子供向けの遊具がたくさんあって家族連れに大人気！
石の大型滑り台が人気NO1！家族や友人と一日中遊べます。
芝生や泉、豊富な遊具で子どもから大人まで一日中遊べる公園！
大泉緑地でバーベキュー。
木々に囲まれたバーベキュースペースです。
木かげや吹き抜ける気持ちいい風の中食べるお肉は格別です。
お友達やご家族、お連れ様と思う存分楽しめます。
公園には大きな滑り台など、子どもから大人まで一日中遊べる遊具が盛りだくさん。
また自然も豊かで芝生や泉に囲まれ
景色もきれいな清々しい公園です。
・GoodBBQ山田池公園店
GoodBBQ山田池公園店
・所在地 ：〒573-0168 大阪府枚方市山田池1-1
・電話番号 ：050-5213-8695
・営業時間 ：月・木〜日 10:00〜17:00(火・水曜日定休日)
・予約受付時間：9:30〜16:00(定休日を除く)(当日利用は12時迄)
・利用時間 ：【10:00〜13：00】【14:00〜17:00】 (3時間1枠)
・紹介文 ：山田池公園は自然にあふれ、春夏秋冬それぞれの花、植物が咲き秋には紅葉を楽しめます。
季節をより身近に感じることができ、アウトドア好きも自然好きも満足！枚方八景「山田池の月」は水面に輝く幽玄の世界。
素敵な公園にあるGoodBBQは舗装され雨でも楽しめてファミリーにも大人気！
手軽で本格的なBBQを楽しんだ後は公園の遊具や川での水遊びで終日エンジョイ！公園内には遊具がたくさん。
川も流れているため、夏場は水遊びも可能です。
ご家族で、友達同士など一日中遊び尽くせる公園です。
