5²óÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡ªWÂçºå¡ÖHarry Winston¡Çs New York ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×
WÂçºå¤È¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤¬¡¢5ÅÙÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¥Û¥Æ¥ë1³¬¡ÖMIXup¡Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖHarry Winston¡Çs New York ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
WÂçºå¡ÖMIXup¡Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×Harry Winston¡Çs New York ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§11:30¡Á / 14:00¡Á / 16:30¡Á / 19:00¡Á¡¡¢¨¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ï120Ê¬À©
ÎÁ¶â¡§1¿Í 7,000±ß¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ 15%¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¢¨Í×Í½Ìó
¾ì½ê¡§MIXup¡Ê1³¬¡Ë
Í½Ìó¡§ÅÅÏÃ 06-6484-5812¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡Ë¡¢E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com¡¢Web¥µ¥¤¥È
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖWÂçºå¡×¤Î¡¢¥Û¥Æ¥ë1³¬¡ÖMIXup¡Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ë¡Ö¡ÉHarry Winston¡Çs New York¡É ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥é¡¼¡ÖHARRY WINSTON¡Ê¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡Ë¡×¤È¤Î¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤5ÅÙÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ç¤¹¡ª
2025Ç¯10·î1Æü¡Á11·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö¡ÉHarry Winston¡Çs New York¡É ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£
1932Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿ºÇ¹âµé¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡×¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ä²¦¼¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤Îµ±¤¤Ï¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤âºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÅ¸³«¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡ÖMIXup¡×¤ÎÅ¹Æâ¤òºÌ¤ê¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Êßê¤á¤¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡ª
Harry Winston¡Çs New York ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¡¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡§Martini / ¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëËô¤Ï¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡Ë
¥¹¥¤¡¼¥Ä¡§New York Mini Apple / ¥Á¡¼¥º¥à¡¼¥¹ ÀÄÎÓ¸éFifth Avenue Arch / ¥«¥·¥¹¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥ë¥ÈCentral Park / ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª ¥ª¥ì¥ó¥¸ ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥±¡¼¥Vanila Macaron / ¥Ð¥Ë¥é¥Þ¥«¥í¥óLemon Hazelnut Praline / ¥ì¥â¥ó¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥×¥é¥ê¥ÍNew York Cheese Cake / ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥Pretzer and Gruyere Popover / ¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¡õ¥Ý¥Ã¥×¥ª¡¼¥Ð¡¼
¥»¥¤¥ô¥©¥ê¡¼American Crab Cake / ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥é¥Ö¥±¡¼¥Avocado Tuna Tartar Artichoke Tart / ¥¢¥Ü¥«¥É ¥Þ¥°¥í ¥¿¥ë¥¿¥ë ¥¢¡¼¥Æ¥£¥Á¥ç¡¼¥¯¥¿¥ë¥ÈMini Hot Dog with Marinated Red Cabbage / ¥ß¥Ë¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥° ÀÖ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Þ¥ê¥ÍTruffle Potato Chips, Popcorn, Mix Nuts / ¥È¥ê¥å¥Õ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä
ìÔÂô¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÖHarry Winston¡Çs New York ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ð¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡ÖMartini¡Ê¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¡Ë¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¥ê¥ó¥´¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬°¦¤é¤·¤¤¡ÖNew York Mini Apple¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥ß¥Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¡ÖFifth Avenue Arch¡Ê¥Õ¥£¥Õ¥¹¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥Á¡Ë¡×¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤ÈÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥»¥¤¥ô¥©¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¤ä¥»¥í¥ê¤Ê¤É¤Î¹áÌ£ÌîºÚ¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¢¥á¥ê¥«È¯¾Í¤Î¡ÖAmerican Crab Cake¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥é¥Ö¥±¡¼¥¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ä¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¹á¤ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤òÅº¤¨¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÁÍý¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¸¥ã¥º¤ä¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ê¤É¤Î¥Ê¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¼«Í³¤Ëëð²Î¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¤ÎÂ©¸¯¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡ù
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤È¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥±¡¼¥
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤è¤ê¡ØGRAFFITI¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ë¡Ù¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅÐ¾ì¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡ÖGRAFFITI PEAR PARFAIT (¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¦¥Ú¥¢¡¼¡¦¥Ñ¥Õ¥§)¡×¤òÅ¹Æâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥±¡¼¥¤ò2¼ïÎà¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤È¶¦¤Ë¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥±¡¼¥¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
GRAFFITI PEAR PARFAIT (¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¦¥Ú¥¢¡¼¡¦¥Ñ¥Õ¥§)
ÆâÍÆ¡§Pear Compote, Lychee Ganache Monte, Fromage Blanc Sorbet¡ÊÍÎÍü¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¡¢¥é¥¤¥Á¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥â¥ó¥Æ¡¢¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¥½¥ë¥Ù¡Ë
ÎÁ¶â¡§1¿Í 3,500±ß¡¡¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ 15%¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¢¨Í×Í½Ìó
ÍÎÍü¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤È¥é¥¤¥Á¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥â¥ó¥Æ¡¢¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¥½¥ë¥Ù¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¤¿¡ÖGRAFFITI PEAR PARFAIT¡×
Èþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¡ÖHW¡×¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
Harry Winston¡Çs ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡õGRAFFITI PEAR PARFAIT
ÎÁ¶â¡§1¿Í 10,000±ß ¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ 15%¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¢¨Í×Í½Ìó
¡ÖHarry Winston¡Çs New York ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Ë¡ÖGRAFFITI PEAR PARFAIT¡×¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¡ù
¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦²Ú¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥±¡¼¥¡ÖGraffiti Praline Cake ¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ ¥×¥é¥ê¥Í¥±¡¼¥¡Ë¡×¡ÖGraffiti New York Cheesecake ¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡Ë¡×
¡Êº¸¡ËGraffiti New York Cheesecake/¡Ê±¦¡ËGraffiti Praline Cake
ÎÁ¶â¡§³Æ1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥±¡¼¥¤Ï¡¢Æ±°ì¾¦ÉÊ¤ò3¸Ä°Ê¾å¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©
¡ÖGraffiti Praline Cake ¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ ¥×¥é¥ê¥Í¥±¡¼¥¡Ë¡×¤È¡ÖGraffiti New York Cheesecake ¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡Ë¡×¤âÍÑ°Õ¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡ù
5ÅÙÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ìÔÂô¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î¤Û¤«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ä¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥±¡¼¥¤âÅÐ¾ì¡£
WÂçºå¤Î¡ÖHarry Winston¡Çs New York ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Á11·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¹¡ª
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¨ÅöÆüÊ¬¤Ï¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¢¨¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤äÄó¶¡»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
