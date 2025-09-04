正しく美しい持ち方が身に付く！エジソンママ「エジソンのお箸ラストステップ 大人用」
「エジソンママ」は、“お箸博士”丁子 雄希先生と共同開発した「エジソンのお箸ラストステップ 大人用」を2025年9月中旬に発売します。
対象年齢 ： 大人
メーカー希望小売価格： 1,980円(税込)
このお箸は手指の使い方や仕組みに着目し、人間工学の観点から“正しく美しい”持ち方が身に付きやすいお箸を目指しました。
マナーや所作を見直したい・子どもに教えたい・海外の方への日本土産に・リハビリでお箸の持ち方に悩んでいるなど…多様なニーズに応えるために20年以上お箸を研究してきたエジソンママ。
手指の使い方や仕組みを熟知した専門家とともに、人間工学の観点から正しい持ち方が身に付きやすいお箸を開発しました。
■こんなシーンにおすすめ
正しく美しく持つために
・マナーや所作を見直したい
・子どもに教えたい
・海外の方への日本土産に
・リハビリでお箸の持ち方に悩んでいる
■商品の特徴
〈ポイント1：正しい指の位置を自然に身につける独自パーツ〉
これまでのリング付きエジソンのお箸との比較
3つのパーツがそれぞれ独自の形状になっているため、指を添えるだけで自然に無理なく使うことができます。
連結部で1本1本のお箸を固定して、交差を防止します。
〈ポイント2：パーツが外せて段階的に練習〉
パーツを外して段階的に練習
3つのパーツは必要に応じて取り外しができ、使う人のレベルに合わせて段階的に練習することができます。
リハビリ中の方やお箸の使い方に慣れていない外国の方、お子さまに教える場面でも、無理なくステップアップできる設計です。
〈ポイント3：すべり止め加工付きの箸先〉
凹凸形状のすべり止め
つかみづらいと余計な力が入り、お箸が扱いづらくなることも。
そのため、箸先は凹凸形状のすべり止め加工を施し、麺類や豆など多彩な食材が滑りにくくつかみやすくなっています。
〈ポイント4：まるごと食洗器OKで衛生的〉
連結部も簡単に分解
パーツごとに分解可能。
極限まで隙間がなく、内部に水が入りにくいので、お手入れが簡単な形状です。
