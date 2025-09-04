

NiziU

NiziUの3rd Album『New Emotion』が、11月19日にリリースされることが決定した。

【写真】NiziU「SUMMER SONIC 2025」パフォーマンスの模様

本作は2023年にリリースされた2nd Album『COCONUT』以来約2年4か月ぶりとなるFull Album。NiziUだけが表現できる感情で新しいストーリーを描き出す作品に。

収録曲には、SNSが日常に溶け込んだ現代ならではの恋愛模様を描いたリード曲「□Emotion」（ラブエモーション

□は白抜きハートマーク）や、今年3月にリリースしたKorea 2nd Single Album『LOVE LINE』の収録曲「What if」の日本語歌詞バージョン「What if -Japanese ver.-」などを収録。収録曲の情報は順次発表を予定している。

さらに「What if -Japanese ver.-」が2025年9月6日0時に先行配信されることも決定。「What if -Japanese ver.-」は、8月に東京・大阪で開催された日本国内最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」でサプライズ披露された。

9月6日より初の全国ホールツアーが東京都 府中の森芸術劇場 どりーむホールからスタート。