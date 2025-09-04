台風15号が4日(木)から5日(金)にかけて、西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進む見込みです。また5日(金)は前線が東北南部に延びるでしょう。九州から東北の広範囲で大雨となる恐れがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。6日(土)以降は晴れて猛暑が戻るでしょう。

台風15号と前線 広範囲で大雨の恐れ

台風15号は、4日(木)午後は九州にかなり接近するでしょう。5日(金)にかけて進路を東よりに変えて、西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進む見込みです。台風や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込み、広く大気の状態が非常に不安定となるでしょう。台風の接近前から大雨となりそうです。





4日(木)から5日(金)にかけて九州から関東では非常に激しい雨が降り、警報級の大雨となる恐れがあります。また、5日(金)には前線が北陸から東北南部にのびるため、東北でも雨の強まる所があるでしょう。宮崎県や大分県では4日(木)昼過ぎから夜遅くにかけて、高知県、徳島県、愛媛県では4日(木)夕方から5日(金)朝にかけて、愛知県や岐阜県、三重県では4日(木)夕方から5日(金)昼前にかけて、静岡県では4日(木)夜のはじめ頃から5日(金)昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。交通機関への影響にも注意が必要です。

6日(土)以降は再び猛烈な残暑

6日(土)以降は天気が回復し、晴れるでしょう。日差しが照り付けて、厳しい残暑が戻る見込みです。関東から九州は所々で猛暑日(最高気温35℃以上)になりそうです。名古屋市では6日(土)から10日(水)にかけて猛暑日が続き、9日(火)は37℃と体温並みの暑さとなるでしょう。



10日(水)と11日(木)頃は本州では所々で雨が降りそうです。

12日(金)以降も厳しい残暑が続く

12日(金)は雲が広がりやすく、東海は雨が降りやすいでしょう。13日(土)は東北や関東で雨が降りそうです。14日(日)以降は本州付近では広く晴れるでしょう。



最高気温は、関東から九州では32℃前後となりそうです。猛烈な暑さにはならないものの、厳しい残暑が続くでしょう。引き続き熱中症にご注意ください。