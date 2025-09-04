回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、レストラン検索・予約サービス「食べログ」の「ラーメン 百名店」で8年連続受賞をし、天然の魚介素材を生かしたスープをベースとしたラーメンが人気の「らーめん香澄」（大阪市）と、日本各地の名店の味が2カ月に1度入れ替わる「ラーメンステーション」と3社で共同開発した「かに白湯らーめん」を9月5日から期間限定で販売します。

同商品は、豚骨ベースのスープにカニや魚介のうまみを溶け込ませ、ワタリガニの脚をトッピングとして添えた、カニの濃厚なうまみを味わえる一品。東日本は白ネギ、西日本は青ネギもトッピングしています。販売期間は10月2日までで、価格は680円（以下、税込み）。

また、ラーメンステーション全店、らーめん香澄では、具材やスープ、トッピングの仕様を変更した「かに白湯らーめん」（1000円）を発売します。同じく販売期間は9月5日から10月2日まで。

“トリプルコラボ”は、国産天然魚の地産地消である「地魚地食」の推進をはじめとする漁業創生を通じ、地方の活性化に取り組むくら寿司と、食を通して地方創生を実現するために「ラーメンステーション」を展開するIOBI（大阪市）の考えが一致し、実施。2025年5月に第1回を実施。今回が第2回目になります。

※価格は店舗によって異なります。