モクシー東京錦糸町の「バー＆ラウンジ」がリニューアルオープン！

新しく生まれ変わった「バー＆ラウンジ」では、注目の新メニューも提供されます☆

モクシー東京錦糸町「バー＆ラウンジ」リニューアルオープン

モクシー東京錦糸町 正面エントランス

リニューアルオープン：2025年9月4日(木)

世界最大のホテル企業マリオット・グループが展開する次世代型ライフスタイルホテル「モクシー東京錦糸町」

バー＆ラウンジの改装工事が終了し、2025年9月4日にリニューアルオープンします☆

生まれ変わったバー＆ラウンジでは、オリジナルコンセプト「EDO POP」を次世代に向けてイメージし、「NEXT EDO POP」と再定義。

ホテルローカリティである錦糸町という町の歴史性や文化を、これからの時代に再解釈し、アバンギャルドながらもフレンドリーなインテリアへと昇華させました！

一節によると「錦糸町」は、「琴糸」（きんし）の製造地域が一部にあったことが由来という話があります。

ホテルの顔となるフロントカウンターは、その糸織をイメージした縦横のストライプ柄をタイルデザインで表現。

エントランスエリアでは歌舞伎の隈取をモチーフにした印象的な壁画を備え、日本の伝統文化の世界へとゲストを引き込みます。

また、錦糸町は日本で最初に国産マッチが製造された地としても知られることから、暖炉部分のウォールアートにその歴史を取り込んでいるのもポイント。

いたるところのディスプレイやクッションなどにも、江戸文化を感じさせるアイデンティティが取り込まれています！

なお、リニューアルを記念して、スペシャルバーガーとオリジナルカクテルを特別価格で提供。

ここでしか味わえないユニークなレシピで、見た目も味も楽しめるラインナップになっています☆

モクシーサーロイン肉肉バーガー

販売開始：2025年9月4日(木)

価格：1,500円

リニューアルオープンを記念して、特別価格で提供されるスペシャルバーガー「モクシーサーロイン肉肉バーガー」は注目のメニュー。

約20センチもの長さがある、ジューシーなサーロインステーキが贅沢に使用されています！

香ばしい焼き肉のたれとシャキシャキの野菜が絶妙に絡み合う、ボリューム満点の一品です。

3種のスペシャルカクテル

販売開始：2025年9月4日(木)

価格：各800円

リニューアル記念メニューには、モクシー東京錦糸町のフロントクルーが考案した、3種のスペシャルカクテルも登場。

色とりどりで味わいも異なるカクテルが楽しめます！

【写真右】Moxiesta（モクシエスタ）

サワーアップルとピーチの爽やかな甘さが心地よい「Moxiesta（モクシエスタ）」

リラックスタイムにぴったりの緑が特徴のカクテルです。

【写真中央】Crystal Casket（クリスタル カスケット）

「Crystal Casket（クリスタル カスケット）」は、宝箱のような見た目が印象的。

氷の中に入ったフルーツが溶け出す演出も楽しい、ピンクのカクテルです。

【写真左】Passion Fruit Martini（パッションフルーツマティーニ）

甘酸っぱく、トロピカルな味わいが魅力の「Passion Fruit Martini（パッションフルーツマティーニ）」

鮮やかな黄色のカクテルは、甘いものが大好きな方におすすめです。

アバンギャルドながらもフレンドリーなインテリアへ生まれ変わり、リニューアル記念メニューも登場。

モクシー東京錦糸町の「バー＆ラウンジ」は、2025年9月4日よりリニューアルオープンします！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特別メニューや肉感たっぷりのバーガー、オリジナルカクテル！モクシー東京錦糸町「バー＆ラウンジ」 appeared first on Dtimes.