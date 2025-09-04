小斉平 優和プロが初優勝！Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025

九州朝日放送は、Sansanを特別協賛社に迎え、ジャパンゴルフツアー「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025」を、8月28日(木)から31日(日)までの4日間、福岡県糸島市の芥屋(けや)ゴルフ倶楽部にて開催。

Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025

期間 ：2025年8月28日(木)〜31日(日)

開催場所：芥屋ゴルフ倶楽部 福岡県糸島市志摩芥屋1-1

主催 ：九州朝日放送株式会社

特別協賛：Sansan株式会社

主管 ：一般社団法人日本ゴルフツアー機構

九州朝日放送は、Sansanを特別協賛社に迎え、ジャパンゴルフツアー「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2025」を、8月28日(木)から31日(日)までの4日間、福岡県糸島市の芥屋(けや)ゴルフ倶楽部にて開催しました。

52回目を迎えた2025年の大会は、昨年プレーオフで涙をのんだ小斉平 優和(こさいひら ゆうわ)プロが見事に雪辱を果たしてツアー初優勝を飾りました。

この大会は2017年から「夏フェス！オーガスタ」と銘打ち、唯一無二のユニークなイベントを目指しています。

ギャラリープラザのフェスエリアでは、音楽やパフォーマンスなど毎日ステージイベントが開催され、来場者はビール飲み放題や水・麦茶を無料で楽しめました。

2025年は人気の地元キッチンカーやご当地グルメが集まる「グルメマーケット」も登場し、多くのギャラリーがお祭り気分を満喫しました。

また、スタートホールでは選手自身が選んだ登場曲が流れ、「夏フェス！オーガスタ」ならではのユニークな選手紹介アナウンスも恒例となっています。

第3日の競技終了後にはHKT48の特別ライブや選手による「アプローチコンテスト」、最終日にはC＆Kによる「移動式遊園地〜謎進化〜inゴルフ場」が開催されました。

表彰式後には1,000人を超えるC＆Kファンが芥屋ゴルフ倶楽部練習場の特設ステージに集まり、会場は大いに盛り上がりました。

これらの取り組みが功を奏し、今大会の4日間の総ギャラリー数は前年比2,351人増の24,015人となりました。

これは、今シーズンの国内男女ゴルフツアー37試合の中で最も多いギャラリー数です。

ツアー初優勝の小斉平 優和選手

大会の様子(1)

大会の様子(2)

C＆Kによるライブの様子

