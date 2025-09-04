「ずっしり重たい加重ブランケット」に本当に安眠効果はあるのか？
安眠グッズの一種として、一般的なブランケットよりも重たい「加重ブランケット」という製品が存在しています。加重ブランケットのメーカーはリラックス効果などをアピールしているのですが、本当に加重ブランケットに効果があるのかについてバーミンガム・シティ大学で健康心理学について研究しているクレイグ・ジャクソン教授が解説しています。
加重ブランケットはブランケットの内部にガラスビーズなどのおもりを詰め込んだ製品で、製品によっては10kgほどの重さになることもあります。加重ブランケットは日本でも安眠グッズとして広まりつつ、多様な製品が市販されています。中には重さを選べるものも存在し、以下の製品は「4.5kg」「5.5kg」「7kg」「9kg」といったように複数の重さがラインナップされています。
加重ブランケットのメーカーやインフルエンサーは「適度な重さがリラックス効果を生む」「一定の圧迫感を与えることでより良い睡眠効果を生む」といった効果をアピールしています。実際に精神科の患者を対象にした研究などでは加重ブランケットの効果が確かめられているのですが、ジャクソン教授は「科学とマーケティングには相違点がある」と指摘し、健常者に対する加重ブランケットの効果に疑問を呈しています。
例えば、精神科の患者120人を対象とした研究では「重度のうつ病」「双極性障害」「不安症」「ADHD」の患者に加重ブランケットを使わせた結果、4週間の使用で不眠症の症状が改善するという結果が得られました。この結果をもとに、研究チームは「加重ブランケットは、一部の精神疾患を持つ患者の不眠症に対する安全かつ効果的な介入である」と結論付けています。
また、32人の被験者を対象にした研究では被験者の63％が不安の改善効果を認め、精神科の入院患者を対象にした研究でも60％の患者で不安の改善効果が確認されました。
しかし、上記の研究は「精神科の患者」を対象に実施されたものであり、精神疾患を患っていない健康な人にも同様の効果があるのか否かは科学的には確かめられていません。さらに、ジャクソン教授は「加重ブランケットに関する研究の半分は科学的証拠として扱える品質に達していない」とも指摘しています。
ただし、ジャクソン教授は加重ブランケットの効果を完全に否定しているというわけではなく、「夜勤を含む不規則な勤務スケジュールによる悪影響の軽減効果」や「消防士やパイロットなどの計画的な短期睡眠を必要とする人の入眠促進」に役立つ可能性を指摘。さらに、「加重ブランケットが安眠に役立つ」という思い込み(プラセボ効果)が良い結果につながる可能性もあるとしています。
ジャクソン教授は加重ブランケットの購入を検討している人へのアドバイスとして「加重ブランケットには現実的な期待を持つようにしましょう。加重ブランケットは現代の不安を解消する奇跡の薬ではありません」「加重ブランケットの効果が科学的根拠にもとづかないものであったとしても、その心地良い圧迫感には投資の価値があるかもしれません」と語っています。
なお、ジャクソン教授は糖尿病や睡眠時無呼吸症候群、ぜんそく、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、循環器系疾患、高血圧、閉所恐怖症などの疾患を患っている人は加重ブランケットの使用前に医師に相談するように求めています。