基本機能を徹底解説！イーラーニング ウェビナー「ゼロからのMoodle〜管理者が押さえるべき基本設定編〜」
イーラーニングは、Moodleを初めて利用する管理者向けに、ユーザアカウント管理やコース作成といった基本機能を徹底解説する無料ウェビナーを開催。
イーラーニング ウェビナー「ゼロからのMoodle〜管理者が押さえるべき基本設定編〜」
● タイトル：ゼロからのMoodle〜管理者が押さえるべき基本設定編〜
● 日程 ：2025年9月11日(木) 13:30〜14:15
● 参加費 ：無料
● お申し込み方法：
下記URLよりお申し込みください。
ご登録いただいたメールアドレス宛にZoomウェビナーの案内が送られます。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/8917427998065/WN_r_fcXA_bRAqCAM7B3LiNVQ
イーラーニングは、Moodleを初めて利用する管理者向けに、ユーザアカウント管理やコース作成といった基本機能を徹底解説する無料ウェビナーを開催します。
このウェビナーでは、Moodle LMSの管理者が最初に押さえておくべき基礎的な設定に焦点を当て、以下の内容を中心にわかりやすく紹介します。
● ユーザアカウント登録
● コース外枠作成
● ユーザとコースの紐づけ(エンロール方法)
● ユーザアカウントの実践(追加フィールド、SSOの基礎)
Moodleの導入を検討中の教育機関・企業研修担当者や、既にMoodleを導入しているものの管理者操作に不安がある方に最適な内容です。
【講師紹介】
● 松崎 剛
○ Moodleエバンジェリスト
○ 株式会社イーラーニング代表取締役
○ E-LEARNING LMS PTE. LTD. CEO
○ MEQ(Moodle Educator Qualification)ホルダー
【Moodle(ムードル)とは】
Moodleは世界標準のLMS(Learning Management System：学習管理システム)です。
Moodle HQの統計によると、サイト数15万以上、ユーザー数4億以上、約240の国・地域で利用されている、まさに世界最大規模の教育プラットフォームです(2024年現在)。
ヨーロッパや日本の大学ではシェアNo.1であり、教育現場だけでなく、世界中のグローバル企業、政府機関、その他の組織にも広く導入されています。
柔軟にシステムを設計できるオープンソースとして、さまざまな開発者や利用者の知見をもとに、常に機能が向上・追加され、進化を続けるLMSとして知られています。
株式会社イーラーニングはMoodle国内導入実績No.1企業であり(Moodle HQ調べ)、日本で唯一のMoodleプレミアムパートナーとして認定されています。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 基本機能を徹底解説！イーラーニング ウェビナー「ゼロからのMoodle〜管理者が押さえるべき基本設定編〜」 appeared first on Dtimes.