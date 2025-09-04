主に中四国・九州の和洋菓子を詰め合わせ！あわしま堂「月うさぎと秋2025」

あわしま堂から、「地域限定商品」を詰め合わせた和洋菓子セットの第3弾をオンラインショップ限定で販売開始予定。

あわしま堂「月うさぎと秋2025」

価格 ：3,000円(税込)

入数 ：19個入り(10種類)

発売期間：2025年9月1日〜10月中旬頃まで

セット内容

主に中四国・九州の和洋菓子を詰め合わせています(19個入り、10種類)。

・利久6個入(中四国・九州限定)1個

・つぶあんうすかわ6個入(中四国・九州限定)1個

・袋入長崎カステラ(中四国・九州限定)1個

・ふわふわカステラ(中四国・九州限定)1個

・栗どら(北海道・沖縄を除く全国)1個

・極上どら焼(北海道・沖縄を除く全国)2個

・八ツ橋風饅頭(中四国・九州限定)3個

・黒蜜きなこ饅頭(中四国・九州限定)3個

・うさぎぽてと(北海道・沖縄を除く全国)3個

・おいもバターもみじ(中四国・九州・関東限定)3個

秋の訪れとともに、深みのある味わいの和菓子が登場。

月うさぎが美味しいお菓子をお届けします。

■月うさぎと秋2025 おすすめ商品

お月見時期だけ販売しているうさぎの形をしたスイートポテトの他、2025年新発売の「八ツ橋風饅頭」や「黒蜜きなこ饅頭」が詰め合わせられています。

八ツ橋風饅頭は、シナモン風味の生地で自家炊き粒餡を包んだお饅頭。

もっちりとした食感と甘くスパイシーな生地が八ツ橋を連想させます。

黒蜜きなこ饅頭は、きなこ餡と黒蜜ゼリーフィリングを黒糖風味の生地で包み、深みのある味わいです。

ころんとした形のうさぎに癒されながら、秋の味覚を楽しめます。

