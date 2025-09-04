おととし、中野市で女性2人と警察官2人が殺害された事件で殺人の罪などに問われている青木政憲 被告の裁判員裁判が4日、長野地方裁判所で始まりました。青木被告は起訴内容の認否について「黙秘します」と答えました。



起訴後、裁判に興味を示さなかったという青木被告は4日、グレーの長袖シャツにカーキのズボンを身に着けて出廷しました。裁判長から起訴内容について「違うところはありますか？」と聞かれると、5秒ほど沈黙し少し体を揺らしながら小さな声で「黙秘します」と答えました。





殺人と銃刀法違反の罪に問われているのは、中野市江部の農業青木政憲被告・34歳です。起訴状などによりますと青木被告はおととしの5月25日、散歩中だった近くに住む竹内靖子さんと村上幸枝さんをナイフで突き刺すなどして殺害、さらに通報を受けて駆け付けた中野警察署の池内卓夫さんと玉井良樹さんをハーフライフル銃やナイフで殺害したとされています。





4日の初公判で青木被告は起訴内容の認否について「黙秘します」と答えました。今回の裁判員裁判の争点は青木被告の「刑事責任能力の程度」と「量刑」です。



検察側は被害妄想があったが判断能力には問題ないとして完全責任能力があったと主張。

一方、弁護側は青木被告は当時、散歩中の女性2人から「ぼっち」、「きもい」などと聞こえていた妄想状態にあったとして起訴内容や刑事責任能力の程度について争う姿勢を示しました。



4日、検察側の席には遺族とみられる事件の関係者が10人以上出廷していました。午後からは証人尋問が行われ、現場に駆け付けた警察官が出廷するとみられています。



事件発生から「2年3か月余り」がたち、ようやく始まった青木被告の裁判員裁判。4日から予備日を含め「12日間」にわたって審理されます。この間に「被告人質問」が3日間 設けられていて青木被告が黙秘を貫くのかどうかが注目されます。



裁判は「9月26日」に結審し、判決は「10月14日」に言い渡される予定です。