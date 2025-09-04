１３日に開幕する東京世界陸上の男子マラソン（１５日）に出場する日本代表の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が４日、千葉・富津市で本番を見据えた５キロ２本のポイント練習を行った。本番で着用するユニホーム、シューズで、本番と同じ午前８時にスタート。気温３０度の蒸し暑い中、予定より、やや速いタイムで走破した。２本目は、練習パートナーを務めたチームメートの岸本大紀（２４）と小野知大（２６）を突き放してゴールした。「順調です。問題ありません。あとはコロナウイルスなどに気をつけて、万全の体調で本番を迎えるだけです」と吉田は充実した表情で話した。

青学大出身の吉田は、原晋監督（５８）が「青学大史上最も練習した男」と評する努力の選手。現在も青学大を練習拠点として原監督の指導を受ける。この日も原監督は大事な「予行練習」を見守った。

「この夏、順調に練習できました。きょうで、きつい練習も終わり。ここに来て、グーッと調子が上がってきました。本番まで、質のいいジョグでつなぐだけです。３〜８位争いができると思います。メダルも狙えます」と原監督はうなずきながら話した。青学大の後輩の岸本は「祐也さん、強すぎです」と、うなるように話した。

吉田の目標は、かつて、ともに練習をした大迫傑（３４）が２１年東京五輪男子マラソンでマークした６位入賞。「序盤は落ち着いて入賞を狙える位置でレースを進めたい。最初からメダルを意識しすぎると打ち上がってしまう、と思うので。終盤にメダルが狙える展開になれば、その時に狙っていきたいですね」と冷静にレースプランの一端を明かした。

青学大２、３年時はチーム１１番手の選手で、惜しくも箱根駅伝出場を逃したが、４年目にして初出場となった箱根駅伝の４区で区間新記録（当時）で区間賞を獲得して優勝に貢献。大手町で歓喜の涙を流した。さらに１か月後の別府大分毎日マラソンで日本学生歴代２位（当時）の２時間８分３０秒と好走した。社会人１年目の２０年福岡国際マラソンで２時間７分５秒の好記録で優勝。目標としていた２４年パリ五輪出場を逃したが、同年１２月の福岡国際マラソンで日本歴代３位の２時間５分１６秒で優勝。東京世界陸上の日本代表に選出された。

青学大時代から、努力に努力を重ねてきたランナーは箱根の山より、はるかに高い山にアタックする。その準備はできている。