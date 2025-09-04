俳優の中山優馬が、岩手の盛岡競馬場を訪問。「馬券当たりました」と報告し、買い目も公開した。

２日に行われたダート３冠路線を占う第５７回不来方（こずかた）賞（Ｊｐｎ２）のスペシャルプレゼンターを務めた中山。レース後にインスタグラムを更新し「大好きな馬。目の前の風を切り裂いて走る迫力、そして生でしか聞けない地響きの如（ごと）く足音。いつ観（み）ても胸が高まります！」とつづる。「いつの日も人馬一体となって行われる名勝負の数々。その歴史の中にちょっぴり参加させて頂き大興奮でした！」と感想を記した。

そして「１１Ｒには中山優馬賞と名打ったレースが！！」（原文ママ）とびっくり。もちろん馬券を購入し、披露してみせた。

全１１頭の単勝１００円をすべて購入。「馬券当たりました。全馬買ったからね。この馬券は一生僕の元に置いておきます」と満足げ。「盛岡競馬場、映像で観るよりとっても広く綺麗で清潔感溢（あふ）れる大好きな競馬場でした。皆さんもぜひ遊びに来て！１日楽しめるよ！」と呼びかけ、「＃中山優馬 ＃この名前で良かった ＃盛岡競馬場」とハッシュタグをつけた。

フォロワーは「嬉（うれ）しそう。笑。よかったです。」「これはあまりにも記念すぎる」「全馬買ったらそりゃ当たるね」「ほんま素敵なお名前」「大好きな競馬の世界で、自分の名を冠した賞が残るなんて凄い。さすがです」とほっこりしていた。