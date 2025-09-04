ほんのり頬を染めたスカー・ルシファー・正直ジョン・ギデオン！ナムコ「ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ」
ディズニーヴィランズをモチーフにした「ディズニーキャラクター赤いほっぺ ぬいぐるみ」が、全国のアミューズメント施設「ナムコ」に順次登場！
ディズニーヴィランズが、ほんのり頬を染めた「赤いほっぺのぬいぐるみ」としてナムコ限定で展開されます☆
ナムコ「ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ」
登場時期：2025年9月12日(金)より順次
登場店舗：全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」
ディズニー作品に登場する悪役たち「ディズニーヴィランズ」
強い力や魔力を持ち、プリンセスやヒーローを窮地に追いやる彼らは、それぞれの作品では闇の存在として描かれています。
「ディズニーヴィランズ」は、みんなコミカルな一面や悪に染まった背景を持っている、どこか憎めない存在。
そして、強烈な個性と信念に徹した生き方が多くの人を引きつけ、人気を呼んでいます。
そんな「ディズニーヴィランズ」が、ほんのり頬を染めた「赤いほっぺのぬいぐるみ」としてナムコ限定で登場。
ちょこんと座った姿と赤いほっぺがとってもキュートな、一緒にお出かけを楽しんだりお部屋に飾っておきたくなるぬいぐるみです。
ラインナップは「スカー」「ルシファー」「正直ジョン」「ギデオン」の4種類☆
ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ “スカー”
サイズ：約W10×D10×H14cm
『ライオン・キング』に登場するディズニーヴィランズ「スカー」
左目に負った傷やタークブラウンの長いたてがみ、鋭い爪なども丁寧に造形されています。
ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ “ルシファー”
サイズ：約W10×D10×H14cm
『シンデレラ』に登場するディズニーヴィランズ「ルシファー」
きゅっと結んだ口元やシャープな目元がポイントです☆
ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ “正直ジョン”
サイズ：約W10×D10×H14cm
『ピノキオ』に登場するディズニーヴィランズ「正直ジョン」
幅広の大きな耳や長い毛、まっすぐ伸びたお鼻も印象的です。
ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ “ギデオン”
サイズ：約W10×D10×H14cm
『ピノキオ』に登場するディズニーヴィランズからは「ギデオン」もラインナップ。
大きな瞳や赤い鼻、頭にかぶった帽子もしっかり再現されています。
赤く染まったほっぺがかわいい、お座りポーズのディズニーヴィランズたち。
全国のアミューズメント施設「ナムコ」に2025年9月12日より順次登場する「ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ」の紹介でした☆
