『ワカコ酒 Season9』ゲストキャストら 津田寛治＆マキタスポーツ＆五頭岳夫＆玉袋筋太郎出演決定
俳優の武田梨奈が主演を務めるBSテレ東『ワカコ酒 Season9』(10月1日スタート 毎週水曜 深0：00）のゲストキャストが、4日に発表された。
【写真】『ワカコ酒 Season9』ゲストキャストら
本作は武田の主演で、「ぷしゅー」の決めぜりふとともに女ひとり酒を堪能する人気グルメドラマシリーズの9作目。
原作は新久千映氏による同名漫画(月刊コミックゼノン／コアミックス)。「酒飲みの舌」を持って生まれた OL・村崎ワカコ(26歳)がさまざまな酒場をさすらい、女ひとり酒を堪能する。
Season8に続き「こもり亭」の大将役で津田寛治の出演が決定。このほか、第1夜「たまらない鉄板焼き」に俳優・ミュージシャン・文筆家として幅広く活躍中のマキタスポーツが、第2夜「町中華と野菜炒め」にベテラン俳優の五頭岳夫が、第10夜「野毛で飲み歩き」はお笑いコンビ・浅草キッドの玉袋筋太郎がゲスト出演する。
キービジュアルも解禁された。紅葉、そして南瓜に茸と秋の味覚に囲まれて、大好きなお酒を手にポーズを取るワカコの柔らかい表情が特徴的なデザインに仕上がった。
そして、オープニング主題歌にりりあ。の「3%と私。」が決定した。“3%のこのお酒”といった作品に関連する歌詞がワカコの姿を想像させる。りりあ。のエモーショナルな歌声にマッチした明るくポップな元気が出る楽曲となっている。
■りりあ。コメント
ワカコ酒 Season9のオープニング曲を担当させていただき、ありがとうございます！今回書き下ろした「3%と私。」は私の日常を曲にしました。ドラマとともに楽曲にも共感していただけたらうれしいです！
