将棋界の若きトップランナー、藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）と伊藤匠叡王（22）が激突する第73期王座戦五番勝負が、9月4日にシンガポールのセントーサ島で開幕した。シンガポール建国60周年記念の文化交流事業の一環として開催されるこの海外対局は、「将棋文化の国際的な魅力の発信と、新たなファン層の獲得」を目的としている。若き二人の天才棋士は、南国の地でどのような熱戦を繰り広げるのか。

現在のタイトルホルダーである藤井王座は、竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将と合わせ七冠を保持している。2023年には前人未踏の八冠独占を達成したが、2024年に『叡王』位を失い七冠となった。本シリーズでは、王座3連覇と七冠堅持を目指す。今年度の藤井王座は11勝3敗（勝率0.786）と好成績を収め、名人、棋聖の防衛も果たしている。しかし、直近の王位戦七番勝負では挑戦者の永瀬拓矢九段（32）に3連勝後、2連敗を喫しており、全棋戦を通じて約1年4カ月ぶりに公式戦での2連敗となった。藤井王座は2016年の棋士デビュー以来、500局以上戦いながらも3連敗した経験がなく、本局に敗れると初の3連敗を喫することになるため、その戦い方に注目が集まる。

一方、挑戦者として藤井王座の前に立つのは、同学年の伊藤叡王だ。伊藤叡王は2024年に当時八冠王だった藤井王座から「叡王」を奪取し、初タイトルを獲得。今年度の防衛戦も制してタイトル獲得数を2期に伸ばした。今年度の成績は15勝3敗（勝率0.833）で、現在12連勝中とまさに破竹の勢いで勝ち星を飾っている。本シリーズで王座のタイトルを獲得すれば、通算3期目のタイトル獲得となり、規定により九段への昇段を果たすことになる。今期の王座戦挑戦者決定トーナメントでは、山崎隆之九段、永瀬九段、広瀬章人九段、そして挑戦者決定戦で羽生善治九段と強豪を次々と破り、初の王座挑戦権を手にした。

藤井王座と伊藤叡王の公式戦は16局行われ、戦績は藤井王座の12勝3敗1持将棋。両者にとって初のタイトル戦となった2023年の第36期竜王戦七番勝負では、藤井王座がストレートで勝利を飾った。しかし、両者の対戦における最大のターニングポイントは、3度目のタイトル戦となった2024年の第9期叡王戦五番勝負だ。ここではフルセットの大激闘が繰り広げられ、伊藤叡王が3勝2敗で勝利し、藤井王座の八冠独占を崩す快挙を成し遂げた。タイトルホルダー同士が約1年ぶりに公式戦の舞台で相まみえる本シリーズは、まさに因縁の対決と言えるだろう。

なお、両者のこれまでの戦いでは角換わりが13局、相掛かりが3局指されている。注目の本局は、振り駒で伊藤叡王の先手番に決定。ここでも角換わりが本命視されていたが、開幕局は後手の藤井王座が「雁木」を志向した。

将棋界内外を問わず注目を集めるシンガポールでの一戦は、互いに譲れないプライドとタイトルがかかったシリーズ開幕戦となる。藤井王座が絶対王者としての強さを見せつけ王座を防衛するのか、それとも伊藤叡王が勢いそのままに藤井王座から新たなタイトルを奪取し、将棋界に新たな歴史を刻むのか。両者がどのような作戦をぶつけ合い、激闘の末にどちらが栄冠を手にするのか、そのゆくえから目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）