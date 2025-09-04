３日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、あかつが髪の毛を拾いながら富士山を目指し、集めた髪の毛で防寒着にして富士登山をする…という企画を放送。途中で立ち寄った理容師の言葉にネットも「ＭＶＰ」などの声が上がった。

この日は毎年のあかつ企画で「落ちている髪の毛を拾いながら富士の麓まで歩いたらその髪で作った防寒具でそのまま富士登山できる説」を放送。都内から国道２４６号を歩きながら富士山を目指す。

途中、落ちている髪の毛がほとんどないため、あかつは美容室、理容室で切った髪の毛を本人の許可をもらった上で入手することになり、女性理髪師がやっている理髪店に協力を要請。あかつが外に出て、髪の毛を切ってもいいという人に声をかけることになったが、この理髪師は「難しいと思うよ？みんなこだわりがあるから」と消極的。「若い人たち、テレビ見ないよ？何十代を対象にしてるの？テレビ局、絶対おかしい」と指摘し、「テレビ局さあ、視聴率取りたいためにするって、視聴率上がらないような…無駄でしょ？」と図星全開。

さらにあかつが声をかけようとすると「あの人、ダメ。こだわってるもん」「あの人ダメ。刈ったばっかり」と声かけを阻止。スタジオの東野幸治は「嘘みたいに面白い人やな」と爆笑だ。

結局、この理髪店では予約していた２人分の髪の毛だけをゲットした。

ネットではこの女性理髪師の発言に「私もそう思うｗｗｗｗ」「テレビ局おかしいよ〜！をテレビ局が流すのめちゃめちゃ草」「絶対テレビ局おかしいってホントにそうすぎるｗ」「正論が過ぎるｗｗｗ」「テレビ局がおかしいっていうか、水曜日のダウンタウンがおかしいのだ」などのツッコミが相次いでいた。