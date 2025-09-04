¡Ö·ëº§¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÊè¾ì¡×¤À¤È¹Í¤¨¤ëÃËÀ¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡È¹¬Ê¡¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¡É
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡·ëº§¤ÏËÜÅö¤Ë¡ÈÊè¾ì¡É¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö·ëº§¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÊè¾ì¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¡¢¥Ñ¥¹¥«¥ë¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¼ª¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤â°Å¤¤¶Á¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ä¹¤¯°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö·ëº§À¸³è¤ÎÂçÊÑ¤µ¡×¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤ÏËÜÅö¤Ë¡ÈÊè¾ì¡É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡·ëº§¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë30Âå¡Á40Âå¤ÎÃËÀÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë·ëº§¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÁê¼ê¤È°ìÀ¸¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¡¢²áµî¤Î°Î¿Í¤¿¤Á¤¬»Ä¤·¤¿·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÊÉÔ¹¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤ï¤±
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥È¥ë¥¹¥È¥¤¤Ï¡Ö¹¬Ê¡¤Ê²ÈÄí¤Ï¤É¤ì¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ¹¬¤Ê²ÈÄí¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉÔ¹¬¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ë°ìÄê¤Î¶¦ÄÌ¹à¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ÂåÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¶¦ÄÌ¹à¤È¤Ï¡Ö²ñÏÃ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¸³è¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¶á¤¤¡×¡Ö¤ª¶â¤ä²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤¬ÉÔ¸øÊ¿¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤´¤¯´ðËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¡£µÕ¤Ë¡¢¤³¤ÎÅÚÂæ¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤´¤È¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÊÉÔ¹¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¡É×ÉØÀ¸³è¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¸°¤Ï¡©
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Îºî²È¥Þ¡¼¥¯¡¦¥È¥¦¥§¥¤¥ó¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿¤È¤½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¾¡¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤Ëµ¤¤Å¤¯¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îø°¦Ãæ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡È¼«Ê¬¤ÎÊÊ¡É¤ä¡È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡É¤¬¡¢¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ½é¤á¤ÆÏª¤ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ûº§¼Ô¤¬ð÷¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º§³èÃæ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¡×¡ÖÁê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë½ÀÆð¤µ¤òËá¤¯¡×¤³¤È¤¬¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡·ëº§´Ñ¤Ï¤°¤Ã¤È¸½¼ÂÅª¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý
¡¡»ä¼«¿È¡¢º§³èÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤«Ëè²ó¡¢·ëº§¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ë¸¸ÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦40ÂåÃËÀ¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¯¤È¡¢Èà¤ÏÁê¼ê¤Îº³ºÙ¤Ê·çÅÀ¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È°ìÀ¸Êë¤é¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¤À¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡È´°àú¤Ê·ëº§¡É¤òµá¤á¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÅµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£
¡¡¥²¡¼¥Æ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö·ëº§¤ÏÄ¹¤¤²ñÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¾ï¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¤«¤¬½ÅÍ×¤À¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£´°àú¤µ¤òÃµ¤¹¤è¤ê¤â¡Ö°ì½ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ëº§´Ñ¤Ï¤°¤Ã¤È¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¸½Âå¤Îº§³è¤ËÂ¨¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡Ä
¡¡¤³¤³¤Ç°ì¤Ä¡¢¸½Âå¤Îº§³è¤ËÂ¨¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¹¬¤»¤Ê·ëº§¤Ë¤Ï¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É¤¬¤¢¤ë
¡¡²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¸³è¤ÎÅÚÂæ¤¬¶á¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¡£
¢¼«Ê¬¤Î¡È²æ¡É¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë
¡¡·ëº§À¸³è¤Ï¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÀ³Ê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£º§³èÃæ¤«¤é½¤Àµ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¡£
£´°àú¤ÊÁê¼ê¤è¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬Â³¤¯Áê¼ê¤òÁª¤Ö
¡¡·ëº§À¸³è¤Ï¡È½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¡É¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤¬Â³¤¯¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡¡Ö·ëº§¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦½¤¹Ô¤Î¾ì¡×
¡Ö·ëº§¤ÏÊè¾ì¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤¸ÀÍÕ¤â¡¢Î¢ÊÖ¤»¤Ð¡Ö·ëº§¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦½¤¹Ô¤Î¾ì¡×¤È¤âÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎÌ¾¸À¤ò¸½Âå¤Î»ëÅÀ¤Ç²ò¼á¤¹¤ë¤È¡¢·ëº§¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡È¤ª¸ß¤¤¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë´Ø·¸À¡É¤Ë¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é·ëº§¤ò¹Í¤¨¤ëÊý¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ì¾¸À¤Î¶µ¤¨¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï·ëº§À¸³è¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÅÚÂæ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢·ëº§¤ÏÊè¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖºÇÃ»À®º§À®¸ù¤ÎÈë·í¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë
