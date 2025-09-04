藤本美貴、“人生の目標”を叶えるために多忙でも取り組んでいること「願望があるの」

9月2日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』にて、番組MCの藤本美貴が、自宅での英語学習について語った。

【関連】3児の母・藤本美貴、子育ては“人生最大の推し活”「いなきゃいないでやっぱり寂しい」

番組内で子供の習い事に関する特集が行われる中、藤本は自身も現在リモートで英語学習をしていることを明かした。

続けて、「まだ全然喋れる気しないです」とコメントしつつ、「毎日家で自分でしなきゃいけないんです。家でやって、週に1回テストみたいな」「英語の単語出されて。なんていう意味か、発音と…」と、週に1度テストも受けていると説明。

さらに、「（教材）1冊分を細切れにしてテストを受けてる」と補足し、藤本と同じくMCの横澤夏子が、「マジですごくない？この忙しさで英語の勉強してるって」と驚きの声をあげると、「夜震えてる時ある、疲れすぎて」と話して笑いを誘った。

また、英語学習をしている理由については、「喋りたいっていう願望があるの。私の人生の目標は、50歳までに海外旅行に行って、エレベーターで話しかけられたら、ちゃんと会話ができるっていうのが、人生のプランなんです」「向こうの人、すっごい話しかけてくれるのよ」と明かしていた。