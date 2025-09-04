高血圧と食事 ― 食べてはいけないものと控えるべき理由

はじめに

「血圧が高い」と言われると、多くの方が「減塩しなければ」と考えます。もちろん塩分制限は非常に大切ですが、それだけでは十分ではありません。実は、高血圧を悪化させる食品や食習慣は塩分以外にも存在します。

本記事では、「高血圧の人が特に控えたほうがよい食品」を中心に、その理由と代替の工夫について解説します。

1. 塩分の多い食品

加工食品・外食に要注意

・インスタントラーメン、カップ麺

・漬物、梅干し

・ハム、ソーセージ、ベーコン

・スナック菓子、せんべい

・ファストフード、丼物やラーメンなど外食

これらは1食で 1日の推奨量（6g未満） を超えてしまうこともあります【日本高血圧学会ガイドライン2025】。

特に「汁物のスープ」「調味料のかけすぎ」が盲点です。

対策：

・スープは残す

・減塩しょうゆ、減塩みそを使用

・香辛料やレモン汁で味を補う

2. 飲み物にも潜む落とし穴

・清涼飲料水：糖分過多で肥満・糖尿病リスク増 → 高血圧悪化

・アルコール：少量なら血流改善効果もあるが、習慣的に飲むと血圧上昇。特にビール・日本酒など糖質が多い酒類は注意

厚労省推奨：1日アルコール 20g未満（日本酒1合、ビール中瓶1本程度）