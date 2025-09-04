「WS進出に必要としていない」LA地元記者が“断言”した佐々木朗希の厳しい現実 メジャー復帰へ「今年は絶望的な状況となった」
佐々木の今季中のメジャー復帰は絶望的と報じられた(C)Getty Images
ドジャースの佐々木朗希について、今季中のメジャー復帰は絶望的だと地元メディアが報じた。
佐々木は現地時間9月2日、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしてから4度目のリハビリ登板を果たした。
【動画】メジャー復帰へ！佐々木朗希が3Aでリハビリ登板を行う
敵地でアストロズ傘下3Aシュガーランド戦に先発し、初回に2本塁打を浴びると、5回69球3安打2奪三振4失点という内容で負け投手となっている。
地元紙『Los Angeles Times』のジャック・ハリス記者は記事の中で、佐々木について言及。「今シーズン中にメジャーリーグのロースターに復帰する可能性はほぼ消滅したようだ」と記し、デーブ・ロバーツ監督も「3Aの打者相手なら、もっと抑えられるはずだ」と厳しい見方をしている。
記事では「100マイル（約161キロ）の速球を武器に売り出されていたが、その後は平均94.4マイル（約152キロ）まで球速が落ち込んだ」と、球速の低下を指摘。
「球団は、彼が将来MLBのエースとしてそのポテンシャルを発揮してくれることを期待している。しかし、今年は絶望的な状況となった」と、佐々木が今季中にメジャーに復帰する可能性は低いと見ており、「ドジャースはワールドシリーズ進出にササキを必要としていないのは明らかだ」と、23歳の右腕は厳しい現実に直面している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。