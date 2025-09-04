「WS進出に必要としていない」LA地元記者が“断言”した佐々木朗希の厳しい現実　メジャー復帰へ「今年は絶望的な状況となった」

佐々木の今季中のメジャー復帰は絶望的と報じられた(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希について、今季中のメジャー復帰は絶望的だと地元メディアが報じた。

佐々木は現地時間9月2日、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしてから4度目のリハビリ登板を果たした。

敵地でアストロズ傘下3Aシュガーランド戦に先発し、初回に2本塁打を浴びると、5回69球3安打2奪三振4失点という内容で負け投手となっている。

地元紙『Los Angeles Times』のジャック・ハリス記者は記事の中で、佐々木について言及。「今シーズン中にメジャーリーグのロースターに復帰する可能性はほぼ消滅したようだ」と記し、デーブ・ロバーツ監督も「3Aの打者相手なら、もっと抑えられるはずだ」と厳しい見方をしている。